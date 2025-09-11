Empresas & Management

México analiza aranceles de hasta 50 % a autos chinos y otras importaciones asiáticas

El Gobierno dice que la medida no es generalizada, pues afecta apenas a casi una décima parte de las importaciones, y tiene como prioridad salvaguardar empleos ya existentes.

Por Agencia EFE El Gobierno de México impulsa en el Congreso un paquete de incrementos arancelarios de hasta el 50 % a diversos productos importados, principalmente de Asia, entre ellos vehículos eléctricos de China, según detalló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la iniciativa busca "proteger la industria nacional frente a prácticas de dumping" y se aplicará exclusivamente a países con los que México no tiene tratados comerciales, como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

"(Algunos productos) ya tienen arancel, ahora lo vamos a llevar a lo más alto que nos permite la Organización Mundial de Comercio hasta 50 %”, señaló Ebrard en conferencia con medios tras el acto de certificación de la Aeronave Ligera Deportiva a Horizontec a las afueras de capital mexicana. El funcionario subrayó que la medida no es generalizada, pues afecta apenas a casi una décima parte de las importaciones, y tiene como prioridad salvaguardar empleos ya existentes. "Calculamos que alrededor de 320.000 empleos están vinculados directamente a lo que sucede con estos productos", dijo. Además, Ebrard consideró que, una vez que entren en vigor las fracciones arancelarias y haya certidumbre de cuál va a ser el nivel de precio, entonces se detone una mayor inversión. "Por ejemplo, si yo tengo en México la producción de vehículos ligeros, ya con estas nuevas reglas, pues me queda claro que no me van a vender vehículos a bajo precio inventario. Entonces probablemente invierta yo más para los años que vienen", añadió.