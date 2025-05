La mayor señal de alerta que se ve en los solicitantes de empleo actualmente

Para ser justos, señala, es crucial que los jóvenes solicitantes de hoy en día demuestren que tienen al menos un dominio básico de la IA, si no un conocimiento más avanzado para un puesto técnico.

El uso excesivo de la IA en la contratación se convierte en un problema "cuando no se tiene esa sensación de personalización", dice. Personalizar los resultados con tu propia voz es crucial, ya que muchas herramientas de IA se entrenan con textos existentes y tienden a escupir frases muy repetitivas y comunes.

Hancock anima a los solicitantes de empleo a adaptar sus solicitudes ellos mismos para destacar sus habilidades blandas, por las que, según ella, los empleadores están ansiosos por contratar.

Incluye ejemplos de la vida real en tu currículum o en tu carta de presentación de cómo has reaccionado a los cambios de prioridades, te has enfrentado a los retos empresariales o has alcanzado objetivos medibles en un puesto o una pasantía anteriores, dice.

Esté preparado para destacarlos en una entrevista, agrega. Su conversación con un gerente de contratación debe ir más allá de las habilidades, la experiencia y la educación que ya ha descrito en su currículum, dice Hancock.

Con información de CNBC