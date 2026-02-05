Tres pasos para sacar el máximo provecho a las herramientas de IA

Empresas & Management

Los expertos coinciden en que aprovechar al máximo la inteligencia artificial no depende solo de la tecnología, sino también de la forma en que se interactúa con ella.

Por revistaeyn.com Asumir el uso de herramientas de inteligencia artificial como un diálogo y no como una orden aislada puede marcar la diferencia entre un resultado mediocre y uno realmente útil. Esa es una de las principales conclusiones que destacan especialistas en IA, quienes coinciden en que muchos usuarios desaprovechan el potencial de estos sistemas por interactuar con ellos de forma demasiado básica. Jordan Wilson, fundador del pódcast tecnológico Everyday AI y profesor de inteligencia artificial en la Universidad DePaul, en Chicago, sostiene que uno de los errores más comunes es pensar que basta con escribir una pregunta para obtener la mejor respuesta posible.

En la práctica, explica, trabajar con modelos de lenguaje se parece mucho más a un proceso creativo humano: requiere ajustes, retroalimentación y varias "vueltas" antes de llegar al resultado final. Para lograrlo, Wilson promueve una metodología sencilla de tres pasos que resume como "preparar, pedir y pulir". El objetivo de este enfoque es romper con la idea de una sola entrada y una sola salida, y fomentar una conversación más rica con la herramienta. "Las mejores instrucciones son aquellas en las que le hablas al modelo como si fuera una persona", señala el experto. El primer paso consiste en preparar al modelo antes de solicitar cualquier contenido. En lugar de pedir de inmediato un texto, un análisis o una idea, el usuario debería explicar qué está haciendo, cuál es su objetivo, aportar contexto relevante y aclarar cómo espera que se estructure el resultado. Esta fase inicial puede cerrarse preguntándole al sistema si necesita información adicional o alguna aclaración antes de comenzar.