Costa Rica destaca en Centroamérica por la adopción de inteligencia artificial

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
¿Cómo avanza Centroamérica en la adopción de la Inteligencia Artificial? Eso es lo que analiza el informe del Microsoft AI Economy Institute, en el que se destaca que en la región Costa Rica alcanzó un índice de adopción del 26,5% entre la población en edad laboral en el segundo semestre del 2025, posicionándose dentro del ranking de los primeros 30 países del mundo en adopción de herramientas de IA generativa.
Segú los datos, el país registra un crecimiento de 1,4 puntos porcentuales frente al semestre anterior.
Estos resultados reflejan el creciente interés del país por explorar y aprovechar el uso de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la vida cotidiana, el trabajo y los servicios.
Después de Costa Rica aparecen República Dominicana (puesto 39), Panamá (44), El Salvador (63), Guatemala (66), Honduras (76) y Nicaragua (90). Al observar los resultados no es mucha la diferencia entre ellos, pero por el comportamiento mostrado, el territorio tico aparece arriba.
Países que han invertido pronto en infraestructura digital, habilidades en IA y adopción gubernamental, como Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Noruega, Irlanda, Francia y España, continúan con su liderazgo.
A nivel global, el informe señala que la adopción de la inteligencia artificial aumentó 1,2 puntos porcentuales en la segunda mitad de 2025 en comparación con la primera mitad del año. Actualmente, alrededor de una de cada seis personas en el mundo utiliza herramientas de IA generativa, un avance significativo para una tecnología que, hasta hace poco, apenas comenzaba a integrarse en el uso generalizado.
Un desarrollo paralelo que transformó el panorama global en 2025 fue el rápido auge de DeepSeek, una plataforma de IA de código abierto que ha ganado una tracción significativa en mercados que durante mucho tiempo han sido desatendidos por los proveedores tradicionales. Al lanzar su modelo bajo una licencia de código abierto del MIT y ofrecer un chatbot gratuito, DeepSeek eliminó tanto barreras financieras como técnicas que limitaban el acceso a IA avanzada.
Para dar seguimiento a esta tendencia, el Microsoft AI Economy Institute mide la difusión de la IA como la proporción de personas a nivel mundial que han utilizado un producto de IA generativa durante el periodo evaluado. Esta medición se basa en telemetría agregada y anonimizada de Microsoft, ajustada para reflejar diferencias entre países en variables como la cuota de mercado de sistemas operativos y dispositivos, la penetración de internet y el tamaño de la población. Si bien ninguna métrica es perfecta, el informe destaca que se trata de la medida más sólida disponible actualmente para evaluar la adopción de la IA a nivel nacional.