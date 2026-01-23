Costa Rica destaca en Centroamérica por la adopción de inteligencia artificial

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

¿Cómo avanza Centroamérica en la adopción de la Inteligencia Artificial? Eso es lo que analiza el informe del Microsoft AI Economy Institute, en el que se destaca que en la región Costa Rica alcanzó un índice de adopción del 26,5% entre la población en edad laboral en el segundo semestre del 2025, posicionándose dentro del ranking de los primeros 30 países del mundo en adopción de herramientas de IA generativa.

Segú los datos, el país registra un crecimiento de 1,4 puntos porcentuales frente al semestre anterior.

Estos resultados reflejan el creciente interés del país por explorar y aprovechar el uso de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la vida cotidiana, el trabajo y los servicios.

Después de Costa Rica aparecen República Dominicana (puesto 39), Panamá (44), El Salvador (63), Guatemala (66), Honduras (76) y Nicaragua (90). Al observar los resultados no es mucha la diferencia entre ellos, pero por el comportamiento mostrado, el territorio tico aparece arriba.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Países que han invertido pronto en infraestructura digital, habilidades en IA y adopción gubernamental, como Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Noruega, Irlanda, Francia y España, continúan con su liderazgo.