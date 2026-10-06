San Martín afianza su apuesta por EE.UU. con una tercera tienda en Texas

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La cadena guatemalteca abre en Plano y amplía su presencia en Dallas-Fort Worth. Con un local de 758 metros cuadrados y unos 100 empleos directos, lleva a un nuevo punto del mercado estadounidense su formato de panadería, restaurante y café.

Por: Revistaeyn.com La expansión estadounidense de San Martín vuelve a pasar por el norte de Texas. La compañía de origen guatemalteco anunció la apertura de una tienda en Plano, la tercera en Estados Unidos, con la que amplía una operación que comenzó en Uptown Dallas y continuó en Addison. Más de siete años después de su desembarco, la cadena sigue construyendo su presencia en torno a un mismo mercado: el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. El nuevo establecimiento tiene 758 metros cuadrados, capacidad para 192 personas y generará aproximadamente 100 empleos directos, según el comunicado de la empresa, fechado el 2 de octubre. Reúne restaurante, panadería, pastelería, café y un espacio de venta de productos, bajo el formato que la marca ha desarrollado desde Centroamérica. La secuencia de aperturas permite una lectura empresarial: San Martín está profundizando su presencia en una región antes de extenderse a otras ciudades estadounidenses. Plano añade un tercer punto de contacto con consumidores del norte de Texas y una nueva oportunidad para probar la capacidad de su concepto de atraer visitas recurrentes.

De la primera incursión a una red local

San Martín entró en Estados Unidos en diciembre de 2018, con un establecimiento en McKinney Avenue, en Uptown Dallas. Desde aquella apertura, la propuesta combinaba panadería y restaurante de servicio completo, con una carta que reunía preparaciones latinoamericanas y europeas junto con opciones habituales del mercado estadounidense. La intención era llegar a una clientela mixta. La cobertura de E&N sobre ese primer local recogía la expectativa de atender tanto a centroamericanos familiarizados con la marca como a trabajadores de oficinas y residentes del entorno. El negocio buscaba, desde el inicio, ampliar su público más allá de quienes ya conocían San Martín en sus países de origen.

En agosto de 2024, la empresa anunció su segunda tienda estadounidense. Ahora, con Plano, su presencia se distribuye entre tres ubicaciones del mismo entorno metropolitano. Esa trayectoria muestra continuidad en la elección del mercado, aunque la compañía no divulgó en el comunicado cifras de ventas, rentabilidad ni el monto invertido en el nuevo local.

Un formato para distintos momentos del día

La apertura también expone qué lleva San Martín al mercado estadounidense. Su oferta abarca pan de masa madre, repostería, comidas de restaurante y bebidas elaboradas con café tostado en su propia tostaduría, según la compañía. La combinación permite atender distintas ocasiones de consumo: una compra de pan para llevar, un desayuno, una pausa de café o una comida en el restaurante.

Desde una perspectiva de negocio, reunir esas categorías en un mismo establecimiento ofrece la posibilidad de generar actividad durante varias franjas horarias. Convertir esa amplitud de oferta en visitas y ventas sostenidas es parte del desafío de operar un formato que exige coordinar producción, cocina, servicio y atención en tienda. El diseño forma parte de esa propuesta. En Plano, la empresa incorporó madera, azulejos hechos a mano, ratán y vegetación, elementos que vincula con su herencia guatemalteca. La arquitectura acompaña así a la oferta gastronómica como un recurso para diferenciar el establecimiento y trasladar la identidad de la marca a un nuevo entorno.

Una base centroamericana detrás de la expansión