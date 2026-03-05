Desempleo en Panamá afecta más a las mujeres

Por revistaeyn.com /EFE

Fue publicada la Encuesta de Mercado Laboral en Panamá, que abarca el periodo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Si bien, el empleo crece, también lo hace el desempleo, afectando principalmente a las mujeres.

El país registra 1,968,748 personas empleadas —un incremento de 27.547 trabajadores (1.4 %) respecto al periodo anterior—, sin embargo, este crecimiento no fue suficiente para contener el alza del desempleo.

La tasa de desocupación nacional escaló de 9,7 % en 2024 a 10,4 % en 2025, afectando a 227.302 personas en el último año analizado.

En una breve nota de prensa, la Contraloría panameña se limitó a indicar que "la tasa de desempleo se ubicó en 10,4 %", al informar que "entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 27.547 personas más encontraron empleo, alcanzando un total de 1.968.748 trabajadores, un crecimiento de 1,4 %".

Analistas locales ya habían adelantado que el desempleo había superado el 10 % alimentado no solo por la lentitud de la economía en los sectores que generan grandes cantidades de empleo en Panamá, sino también por crisis como la del sector bananero en 2025, donde 6.500 personas perdieron su trabajo a raíz de una huelga sindical en rechazo a la reforma de la seguridad social.

El economista Eric Molino Ferrer, indicó a La Estrella de Panamá que el desempleo tiene un marcado sesgo de género: mientras el desempleo masculino es del 8,1 %, el femenino se dispara al 13,2 %.

“Cuando queremos personificar el desempleo, estamos hablando de una mujer, especialmente de mujeres jóvenes que históricamente han estado sobrerrepresentadas en la desocupación”, explicaba al momento de solicitar que sea un aspecto social crítico a atenderse con urgencia.