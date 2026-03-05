Desempleo en Panamá afecta más a las mujeres

Por revistaeyn.com /EFE
Fue publicada la Encuesta de Mercado Laboral en Panamá, que abarca el periodo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Si bien, el empleo crece, también lo hace el desempleo, afectando principalmente a las mujeres.
El país registra 1,968,748 personas empleadas —un incremento de 27.547 trabajadores (1.4 %) respecto al periodo anterior—, sin embargo, este crecimiento no fue suficiente para contener el alza del desempleo.
La tasa de desocupación nacional escaló de 9,7 % en 2024 a 10,4 % en 2025, afectando a 227.302 personas en el último año analizado.
En una breve nota de prensa, la Contraloría panameña se limitó a indicar que "la tasa de desempleo se ubicó en 10,4 %", al informar que "entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 27.547 personas más encontraron empleo, alcanzando un total de 1.968.748 trabajadores, un crecimiento de 1,4 %".
Analistas locales ya habían adelantado que el desempleo había superado el 10 % alimentado no solo por la lentitud de la economía en los sectores que generan grandes cantidades de empleo en Panamá, sino también por crisis como la del sector bananero en 2025, donde 6.500 personas perdieron su trabajo a raíz de una huelga sindical en rechazo a la reforma de la seguridad social.
El economista Eric Molino Ferrer, indicó a La Estrella de Panamá que el desempleo tiene un marcado sesgo de género: mientras el desempleo masculino es del 8,1 %, el femenino se dispara al 13,2 %.
“Cuando queremos personificar el desempleo, estamos hablando de una mujer, especialmente de mujeres jóvenes que históricamente han estado sobrerrepresentadas en la desocupación”, explicaba al momento de solicitar que sea un aspecto social crítico a atenderse con urgencia.
Búsqueda de oportunidaes
Si bien la tasa de desempleo del 10,5 % "representa un reto, el aumento en la población económicamente activa indica que más personas están saliendo a buscar oportunidades, lo cual es una señal de dinamismo", señaló la Contraloría en su comunicado del miércoles.
"Los resultados muestran una economía en proceso de ajuste y transformación, con sectores que están creciendo y generando oportunidades reales. El reto ahora es consolidar este dinamismo, fortalecer la formalización y convertir el crecimiento sectorial en más empleos sostenibles para todos", añadió.
La tasa de informalidad se reduce levemente en Panamá
La tasa de informalidad en Panamá se ubicó en el 47,1 % según la más reciente encuesta oficial del mercado laboral, de septiembre de 2025, lo que supone una leve reducción frente al 47,7 % que registró el indicador hasta octubre de 2024, la medición anterior, de acuerdo con estadísticas oficiales revisadas difundidas este jueves.
"La población ocupada no agrícola aumentó de 1.627.199 a 1.665.732 personas entre octubre 2024 y septiembre 2025. En este sentido, el empleo informal se mantuvo estable" al pasar de "47,7 % a 47,1 %", indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) en un comunicado.
Por distribución por sexo, los hombres registraron una ligera disminución en la tasa de empleo informal al pasar de un 48,6 % a un 47,6 %, y las mujeres se mantuvieron sin variación en 46,6 %, según los datos del Inec, un ente adscrito a la Contraloría General.
En el comunicado sobre la Encuesta de Mercado Laboral septiembre de 2025, el Inec publica una tasa de informalidad a octubre de 2024 "revisada" del 47,7 %, que resulta menor que la tasa de 49,3 % publicada originalmente por el ente estadístico.