Empresas & Management

Estas son las actividades donde más empleos se pierden en Costa Rica

Aunque la tasa de desempleo se redujo a 5,7 %, tanto el Observatorio Económico y Social como el Banco Central de Costa Rica advierten que este descenso no se debe a una mayor creación de empleo, sino a la salida de personas del mercado laboral.

Por revistaeyn.com El mercado laboral costarricense experimentó una contracción significativa en el tercer trimestre de 2025, con pérdidas de empleo concentradas en cinco sectores clave, según un estudio del Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional (UNA), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Las actividades más golpeadas fueron comercio y reparación (-25.957 empleos), manufactura (-25.657), hoteles y restaurantes (-22.206), el sector agropecuario (-8.324) y los hogares como empleadores (-7.932). En conjunto, estas áreas explican la mayor parte de los 48.828 empleos que desaparecieron en el último año.

El OES destacó que esta reducción responde, en gran medida, a la salida de mujeres del mercado laboral: más de 56.000 dejaron de trabajar, mientras que entre los hombres hubo un leve repunte de 7.000 ocupados. Las pérdidas femeninas se concentraron en el comercio, la industria manufacturera, el sector hotelero y los servicios domésticos. En términos de edad, los mayores de 45 años fueron el grupo más afectado, con más de 53.000 personas menos en condición de ocupadas. Por nivel educativo, únicamente creció el número de trabajadores con formación universitaria, mientras que los niveles de instrucción media y básica retrocedieron. “Solo se observa crecimiento en los puestos de alta calificación, lo que evidencia un mercado laboral cada vez más fragmentado”, explicó Roxana Morales, economista y coordinadora del OES. A la par, la población inactiva —personas de 15 años o más fuera de la fuerza laboral— se incrementó en 124.398 personas. De ellas, el 70 % tiene más de 60 años y el 22 % son jóvenes entre 15 y 24.