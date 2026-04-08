Persistente informalidad frena productividad en Latinoamérica, advierte el BM

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El Banco Mundial advierte que muchos trabajadores informales no estarían mejor en empleos formales debido a su bajo nivel de capital humano y a la limitada productividad del sector formal.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La informalidad laboral continúa siendo uno de los rasgos estructurales más persistentes en América Latina y el Caribe, donde entre el 55 % y el 60 % de la fuerza laboral se desempeña fuera de los marcos formales, según el más reciente análisis del Banco Mundial. De acuerdo con el informe, la raíz del problema se encuentra en la alta prevalencia de microempresas —unidades productivas de hasta cinco trabajadores— que concentran la mayor parte del empleo informal.

En este contexto, la estructura productiva de los países explica en gran medida la magnitud de la informalidad, ya que el peso de estas pequeñas unidades limita la generación de empleos formales de mayor productividad. Sin embargo, el estudio introduce un matiz relevante al debate tradicional: la informalidad no es únicamente el resultado de la exclusión o la falta de oportunidades, sino también de decisiones individuales.

PREFERENCIA POR LA AUTONOMÍA

Muchos trabajadores optan por el autoempleo atraídos por atributos no monetarios como la autonomía y la flexibilidad. En países como México y República Dominicana, hasta el 80 % de los asalariados preferiría trabajar por cuenta propia, una cifra que supera ampliamente el promedio de economías desarrolladas. Los investigadores destacan que “los trabajadores tienden a ubicarse en empleos que se ajustan a sus preferencias”, lo que sugiere que el mercado laboral equilibra no solo ingresos, sino también condiciones cualitativas. De hecho, la disposición a “pagar” por atributos como la independencia puede alcanzar el 14,2 % de los ingresos, mientras que la flexibilidad representa un 8,1 %, evidenciando su peso en la toma de decisiones laborales. No obstante, esta aparente elección no implica necesariamente bienestar pleno. El Banco Mundial advierte que muchos trabajadores informales no estarían mejor en empleos formales debido a su bajo nivel de capital humano y a la limitada productividad del sector formal. En otras palabras, la informalidad refleja decisiones racionales dentro de un conjunto restringido de opciones.