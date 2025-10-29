Despegan los vuelos 'low cost' entre Guatemala y Bogotá, Colombia

Por revistaeyn.com
Desde el Aeropuerto Internacional de Guatemala (La Aurora), Wingo —aerolínea colombiana de bajo costo, filial de Copa Holdings— celebró su vuelo inaugural desde Ciudad de Guatemala hacia Bogotá, convirtiéndose en la única low cost en conectar de forma directa a la capital guatemalteca con el país sudamericano.
En total, la aerolínea dispondrá más de 50.000 sillas al año para quienes desean conocer Bogotá o visitar otros destinos emblemáticos de Colombia, como Medellín, Cartagena, Santa Marta o Cali.
Esta es la tercera ruta de Wingo en Centroamérica, región en la que ya opera desde Panamá y Costa Rica.
La nueva operación contará con tres frecuencias semanales —lunes, miércoles y viernes—, con horarios despegando de Ciudad de Guatemala a las 2:00 pm y aterrizando en Bogotá a las 6:30 pm (hora local).
Esta frecuencia permitiría a los viajeros planear escapadas de 3 a 5 noches o apoyarles a cumplir agendas corporativas.
Los tiquetes hacia Bogotá ya están disponibles en wingo.com desde US$79 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.
GUATEMALA-BOGOTÁ, INTERÉS MUTUO DE TURISMO
Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), el intercambio bilateral viene creciendo. Durante el primer semestre de 2025, 39.000 colombianos visitaron Guatemala (+9% interanual). A su vez, 67.000 guatemaltecos viajaron a Colombia (+30% vs. el mismo periodo de 2024). Estas cifras consolidan a Colombia como un destino cada vez más atractivo para los guatemaltecos y a nuestro país como un polo turístico y de negocios para los colombianos.
Desde Wingo, el director de Planificación y Desempeño de Rutas, Carlos Meléndez, destacó que la apertura responde al potencial del mercado guatemalteco y al crecimiento del segmento de bajo costo en la región.
“Hoy despegamos desde La Aurora con una ruta pensada para el viajero guatemalteco: precios bajos para visitar Colombia; horarios y frecuencias prácticos que hacen más eficientes las escapadas y, lo mejor, volando con una aerolínea buena onda que acerca aún más a Guatemala y Colombia. Confiamos en el potencial de esta conexión y agradecemos el apoyo de las autoridades locales por hacer posible esta nueva etapa de crecimiento para Wingo”.
Asimismo, la Embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza, resaltó el fortalecimiento bilateral que brinda esta conexión “La ruta Guatemala–Bogotá renueva nuestros lazos históricos y multiplica los intercambios académicos, culturales, turísticos y empresariales. Colombia, el País de la Belleza, recibe con los brazos abiertos a los viajeros guatemaltecos que quieran conocer y explorar su creatividad, la naturaleza y sentir la hospitalidad de los colombianos"
Con este lanzamiento, Wingo alcanza 37 rutas activas en 20 ciudades de 11 países, ratificando que cuenta con una de las operaciones low cost más robustas de América Latina.