Despegan los vuelos 'low cost' entre Guatemala y Bogotá, Colombia

Por revistaeyn.com

Desde el Aeropuerto Internacional de Guatemala (La Aurora), Wingo —aerolínea colombiana de bajo costo, filial de Copa Holdings— celebró su vuelo inaugural desde Ciudad de Guatemala hacia Bogotá, convirtiéndose en la única low cost en conectar de forma directa a la capital guatemalteca con el país sudamericano.

En total, la aerolínea dispondrá más de 50.000 sillas al año para quienes desean conocer Bogotá o visitar otros destinos emblemáticos de Colombia, como Medellín, Cartagena, Santa Marta o Cali.

Esta es la tercera ruta de Wingo en Centroamérica, región en la que ya opera desde Panamá y Costa Rica.

La nueva operación contará con tres frecuencias semanales —lunes, miércoles y viernes—, con horarios despegando de Ciudad de Guatemala a las 2:00 pm y aterrizando en Bogotá a las 6:30 pm (hora local).

Esta frecuencia permitiría a los viajeros planear escapadas de 3 a 5 noches o apoyarles a cumplir agendas corporativas.

Los tiquetes hacia Bogotá ya están disponibles en wingo.com desde US$79 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.