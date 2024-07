Educación ejecutiva: La gran transformación para responder al nuevo escenario

Ya no queda margen para la formación tradicional en negocios, que actualizaba sus currículos cada 3 a 5 años. Aunque, hay algo más trascendente aún: la aceleración del cambio produjo que no sean sólo las Escuelas de Negocios con base universitaria las que monopolizan la Educación Ejecutiva.

La tendencia también se registra en Centroamérica: el Executive Education de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) mantiene una alianza con Harvard Business Publishing para aplicar la metodología learning by doing (aprender haciendo) por medio de la resolución de problemas.

Sin dudas, la 4RI impuso una conversación fluida y muy potente entre el mundo universitario, el corporativo y el de los proveedores nativos tecnológicos.

“Cada vez más, las compañías perciben que deben ser parte del desarrollo profesional y del aprendizaje de las personas en forma integral”, afirma Ariel Urcola, director de Educación Ejecutiva y Continua de la Universidad de San Andrés (UdeSA). “

Al conversar con los board de empresarios ya no hablamos de la creación de nuevas disciplinas o carreras sino de desarrollar nuevas competencias para los ejecutivos y líderes del mañana”, explican desde el IAE Business School de la Universidad Austral (única institución argentina reconocida por FT).

“Detectamos carencias vinculadas a la capacidad de romper paradigmas”, agregan.

Pero, no sólo se está dando un espacio colaborativo entre empresas y Escuelas de Negocios universitarias. También avanzan exitosamente los modelos de startups educativas que suman a su staff a los propios líderes de grandes empresas. Es el caso The Power MBA (forma a ejecutivos de 600 empresas del mundo) que cuenta entre sus speakers y formadores a fundadores y directivos de Netflix, Spotify, YouTube, Waze y WholeFoods.

The Power nació en el 2017 como el primer MBA asíncrono. “Es nuestra propuesta de valor; el alumno puede consumir el contenido cuando quiere, no se debe ceñir a una videollamada programada para un horario determinado”, explica Mattia Pantaloni, Head of Learning en The Power.

Desde la experiencia del sector tecnológico, otro aporte de gran relevancia a las nuevas metodologías de aprendizaje lo están haciendo los denominados Bootcamps, que son cursos intensivos diseñados para formar en habilidades interpersonales y digitales (Programación y Ciencia de Datos).

Los proveedores tradicionales de Educación Ejecutiva comenzaron a reparar en el modelo Bootcamp cuando se lograron comprobar los resultados que obtienen en sólo 16 semanas de aprendizaje.

En efecto, un estudio del portal de empleo Indeed (consultaron a 1.000 responsables de RRHH e IT Recruiters de empresas norteamericanas) asegura que el 72% de los empleadores piensa que los perfiles salidos de los Bootcamps están igual de bien preparados que los titulados universitarios.

Y este nutrido panorama de múltiples protagonistas de la Educación Ejecutiva lo completa otra alternativa que está resurgiendo con fuerza: la Universidad Corporativa. “Es un modelo versátil e integrado a los ecosistemas de aprendizaje de las empresas, que agrega valor a su cultura organizacional”, afirma Roberto Pérez, de Navega Training & Consulting.

Según explica Pérez, las universidades corporativas llevan décadas de desarrollo en forma presencial, pero tras la pandemia se resetearon en busca de mayor efectividad.

“El área de RRHH quiere implementar universidades corporativas que combinen lo digital con lo presencial, pero de manera estructurada, ordenada, profunda y práctica”.

La gran ventaja que tiene este modelo es que alinea la formación con la estrategia de la compañía. “Se enfocan en temas específicos de la empresa, y tienen aliados externos estratégicos”, señala el experto de Navega.

Puede leer: Las 10 tecnologías emergentes más importantes de 2024

“Nosotros recomendamos a las empresas que tengan proveedores externos para ciertas materias, al igual que alianzas con Escuelas de Negocios, que les aportan actualización y visión global”, agrega.