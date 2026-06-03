Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba y se suma así a otras cadenas hoteleras

Por: EFE

La española Melià Hoteles ha decidido dejar de operar y comercializar "de forma inmediata" los quince hoteles que mantiene en Cuba por "el contexto geopolítico social, legal y económico" de la isla, e iniciar "una desafiliación ordenada" de estos establecimientos.

Así lo ha comunicado la cadena hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, dos días antes de que el viernes, 5 de junio, se cumpla el plazo fijado por Estados Unidos a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y con el conglomerad empresarial Gaesa.

Desde entonces, empresas de distintos sectores han anunciado su salida de Cuba o el replanteamiento de su negocio allí, incluidas las dos principales cadenas hoteleras en el país, las españolas Iberostar, que lo notificó el martes, y Meliá, que asegura haber avanzado esta decisión a los dueños de los hoteles afectados el pasado 26 de mayo, aunque se lo ha confirmado este mismo miércoles, según explica en un comunicado.

En él, detalla que ha resuelto que su filial, la entidad portuguesa Ilha Bela, concluya de inmediato "la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras".

En el caso de los otros veinte hoteles que gestiona Meliá en Cuba, por el momento es posible reservar por medio de su página web en once de ellos: los cuatro situados en La Habana, dos en Cienfuegos, tres en Varadero y uno en Santiago y otro en Trinidad. En los otros ocho, el portal indica que no hay disponibilidad, en algunos casos hasta julio y en otros hasta noviembre.

La decisión sobre los quince en los que deja de operar se ha tomado, según la cadena, "desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial, y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela".

Meliá explica que esta decisión tiene un impacto limitado porque "la gran mayoría" de esos quince hoteles ya estaban cerrados y sin actividad, como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda que viene sufriendo Cuba por el bloqueo económico impuesto por la administración estadounidense.

Los quince establecimientos que la compañía deja de operar son Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection; Innside Catedral Habana; Meliá Buena Vista; Meliá Cayo Santa María; Meliá Jardines del Rey; Meliá Las Dunas; Meliá Península Varadero; Paradisus Los Cayos; Paradisus Princesa Mar; Paradisus Río de Oro; Paradisus Varadero; Sol Caribe Beach; Sol Cayo Santa María; Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach.