El capitalismo debe evolucionar y retomar consciencia

¿La existencia humana se trata solamente de un constante y creciente capitalismo consumista? Si se toma el ejemplo de la oruga, esta es una criatura pesada, que se arrastra y sin mayor razón que consumir grandes cantidades de hojas para crecer y sobrevivir; sin embargo, con el tiempo, al entrar a un capullo y emerger como una mariposa, se vuelve algo totalmente diferente, no solamente en su belleza física, sino también en que ahora vuela y tiene la función de polinizar las flores y contribuir en la naturaleza.

Aunque es un sistema cuya existencia se da por sentada, Sisodia recuerda que el capitalismo es un concepto con unos 200 años de existencia. Antes de su surgimiento, gran parte de la riqueza actual no se tenía, y la gran mayoría vivían en la pobreza, sin educación ni acceso a oportunidades de crecimiento. Así fue hasta la irrupción de la Revolución Industrial, cuando la producción en masa comenzó a abaratar los costos y a generar empleos.

“La oruga, al igual que muchas otras especies, no tiene otra opción, pero los seres humanos sí pueden cambiar y dejar un impacto positivo en el mundo”, dijo Sisodia durante su participación en la duodécima edición de la Semana de la Sostenibilidad y de la RSE de la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), en El Salvador.

La creciente desigualdad económica y sectores de población que no pueden cubrir sus gastos, especialmente después del COVID 19, han provocado una expansión de modelos políticos como el socialismo o el populismo, que se alimentan de ese descontento de la población. De esta manera, el paradigma del `nada personal, solamente son negocios´ , quedó inválido. “Ahora, todo es personal, entonces se necesita repensar todo acerca de qué necesitamos y cómo medimos el éxito”.

“La percepción más común es que las empresas son egoístas, ambiciosas y malvadas porque no se interesan por sus empleados como seres humanos”, señala Raj Sisodia.

Sisodia plantea que el primer fundamento del Capitalismo Consciente es buscar un propósito más alto en la vida. “Una empresa no es solamente para obtener dinero, sino para crear un mejor lugar en el mundo y así crear un ambiente donde los empleados no se sientan explotados y sin motivación, sino cuidados e incentivados” enfatiza. El propósito de los negocios no es hacer ganancias, sino crear soluciones para la mayoría de personas y que generen beneficios.

Otro pilar en el que se basa el Capitalismo Consciente es la integración de las necesidades del público meta (empleados, proveedores, socios y consumidores) con los objetivos de la empresa para crear el mejor impacto con la inversiones.

El tercer pilar es ejercer un liderazgo consciente porque tiene un impacto en la vida de sus colaboradores. “Hoy, los líderes deben ser fuertes, entusiastas, flexibles, con inteligencia emocional y preocupados por los demás”.

Por último, Sisodia señala que se requiere generar “una consciencia cultural”, lo que se traduce en dar cabida en la cultura organizacional “a la importancia del ser humano, y hacerlo con transparencia, integridad, aprendizaje y empoderamiento”.

El experto desafía los cánones tradicionales del mundo de los negocios. Asegura que “en su mayoría se rigen por temor y estrés; pero si en lugar de ello se aplicaran el amor, el interés y la compasión por los demás, se incrementaría naturalmente la productividad”.

En resumen, el autor señala que el Capitalismo Consciente incluye conceptos como “factores ASG, RSE, capitalismo inclusivo y prácticas de los mejores lugares para trabajar”. Desde esa matriz de estrategias, se producen más ventas, crecimiento más rápido, menos costo de marketing y rotación de personal, mayor creatividad y lealtad de empleados, mayor resiliencia y menos costos legales.