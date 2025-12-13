Cinco tendencias clave que marcarán la estrategia empresarial en 2026

Empresas & Management

Por revistaeyn.com En un escenario donde las audiencias cambian más rápido que la capacidad de las empresas para ajustar sus estrategias, el Marketing Digital entra en una fase decisiva. Debe ser una herramienta para construir crecimiento sostenible apoyado en datos, inteligencia artificial (IA) y decisiones estratégicas mejor informadas. De acuerdo con especialistas en Marketing Digital, en la actualidad no basta con usar nuevas herramientas, sino que la clave será optimizar lo que ya existe y utilizar la tecnología con intención, precisión y propósito, especialmente en mercados altamente competitivos como Centroamérica.

Esa premisa impulsó un análisis de tendencias de la industria de Marketing Digital desarrollado por Moov Media Group (MMG) de cara al 2026. De acuerdo con la empresa consultora, para el próximo año se plantea la necesidad urgente de que las compañías “reencuadren” su estrategia, comprendan el nuevo ecosistema digital y se preparen para un año donde la IA, los datos y la atención del usuario jugarán un papel determinante. Cinco tendencias que marcarán el marketing digital en 2026 Raimundo Mujica, Country Manager para Costa Rica de Moov Media Group, comentó que, las tendencias presentadas no son predicciones, sino que ya están ocurriendo y se volverán críticas en los próximos 12 meses. 1. Centralización de datos y nueva infraestructura de información. Es la base de todo. Las marcas deben ordenar su información, consolidar sus fuentes y construir una infraestructura que permita tomar decisiones, ejecutar IA avanzada y optimizar campañas. Sin ese orden, cualquier implementación será limitada. “La casa tiene que estar ordenada”, advirtió Mujica. 2. La IA como orquestador estratégico. Ya no se trata de tener herramientas aisladas. La IA será el eje que coordine reportes automatizados, agentes conversacionales y procesos de atención personalizados, siempre apoyada en una buena infraestructura de datos.