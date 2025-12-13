Cinco tendencias clave que marcarán la estrategia empresarial en 2026

Por revistaeyn.com
En un escenario donde las audiencias cambian más rápido que la capacidad de las empresas para ajustar sus estrategias, el Marketing Digital entra en una fase decisiva. Debe ser una herramienta para construir crecimiento sostenible apoyado en datos, inteligencia artificial (IA) y decisiones estratégicas mejor informadas.
De acuerdo con especialistas en Marketing Digital, en la actualidad no basta con usar nuevas herramientas, sino que la clave será optimizar lo que ya existe y utilizar la tecnología con intención, precisión y propósito, especialmente en mercados altamente competitivos como Centroamérica.
Esa premisa impulsó un análisis de tendencias de la industria de Marketing Digital desarrollado por Moov Media Group (MMG) de cara al 2026. De acuerdo con la empresa consultora, para el próximo año se plantea la necesidad urgente de que las compañías “reencuadren” su estrategia, comprendan el nuevo ecosistema digital y se preparen para un año donde la IA, los datos y la atención del usuario jugarán un papel determinante.
Cinco tendencias que marcarán el marketing digital en 2026
Raimundo Mujica, Country Manager para Costa Rica de Moov Media Group, comentó que, las tendencias presentadas no son predicciones, sino que ya están ocurriendo y se volverán críticas en los próximos 12 meses.
1. Centralización de datos y nueva infraestructura de información. Es la base de todo. Las marcas deben ordenar su información, consolidar sus fuentes y construir una infraestructura que permita tomar decisiones, ejecutar IA avanzada y optimizar campañas. Sin ese orden, cualquier implementación será limitada. “La casa tiene que estar ordenada”, advirtió Mujica.
2. La IA como orquestador estratégico. Ya no se trata de tener herramientas aisladas. La IA será el eje que coordine reportes automatizados, agentes conversacionales y procesos de atención personalizados, siempre apoyada en una buena infraestructura de datos.
3. Hiperpersonalización basada en data propia (first-party y zero-party). Las marcas deberán utilizar la información que ya poseen para entregar mensajes más oportunos, relevantes y contextuales. La desaparición progresiva de cookies impulsa esta tendencia y obliga a fortalecer estrategias propias de datos.
4. El GEO / Search Everywhere Optimization. El SEO evoluciona. Ya no basta con posicionarse en buscadores tradicionales. Las marcas deberán optimizar contenido para aparecer en plataformas de IA, como ChatGPT, Gemini, Perplexity y otros modelos que funcionan como motores de respuesta.
5. La atención como nueva moneda del marketing. En medio de un exceso de estímulos, captar atención real será más valioso que nunca. Las marcas deberán diseñar contenidos relevantes, memorables y consistentes para destacarse en un océano de información.
Para Macarena Sarmiento, directora regional LATAM de Moov Media Group, comprender estas tendencias dejó de ser opcional. Esto porque la velocidad con la que cambian las herramientas de IA exige volver a la estrategia y al criterio profesional como ejes del crecimiento. “Hoy las marcas no necesitan más herramientas, sino mejores decisiones. Hoy hay que tomar el control estratégico del crecimiento”, dijo.
Además, advirtió que ya muchas compañías “se están subiendo a las tendencias, pero sin una estrategia”, y que el desafío real es usar la IA con un propósito claro, sabiendo “cómo, cuándo y por qué utilizarla. Sin ese criterio ninguna herramienta entregará los resultados que el negocio necesita”, añadió.