El correo fuera de horario: el impacto invisible de una cultura de disponibilidad permanente

Por revistaeyn.com
El correo electrónico llegó a las 9:47 de la noche. No era urgente, pero bastó para alterar el descanso. Esta escena, cada vez más común en entornos laborales digitalizados, refleja una realidad que va más allá del simple acto de recibir un mensaje: el peso de la expectativa.
Así lo advierte María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR), quien sostiene que el problema no radica en el correo en sí, sino en la presión implícita que genera. “No es el email, es la expectativa: la sensación de que hay que responder, de que no hacerlo puede interpretarse como falta de compromiso”, afirma.
En los últimos años, la tecnología ha difuminado los límites entre la vida laboral y personal. Herramientas como el correo electrónico y las aplicaciones de mensajería han extendido la jornada más allá del horario formal, consolidando una cultura de disponibilidad constante. Este fenómeno, lejos de ser solo organizacional, tiene efectos directos en la salud.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo señalan que trabajar 55 horas o más a la semana incrementa significativamente los riesgos de enfermedades graves, como accidentes cerebrovasculares y afecciones cardíacas. Aunque estas cifras suelen asociarse con jornadas prolongadas, también evidencian una dificultad creciente: la incapacidad de desconectar.
Especialistas en psicología organizacional advierten que la conectividad permanente reduce la capacidad de recuperación mental, esencial para el bienestar. Sin ese proceso, el estrés se acumula y aumenta el riesgo de agotamiento emocional y burnout.
Sin embargo, Méndez subraya un elemento clave: el impacto no depende únicamente de responder o no. “Basta con anticiparlo”, explica. Este fenómeno, conocido como “estrés anticipatorio”, se manifiesta cuando una persona revisa su correo fuera de horario “solo para ver” y, aunque no responda, ya no logra desconectarse por completo.
El trasfondo, insiste, es cultural. En muchos entornos laborales persiste la expectativa de inmediatez, incluso cuando no está formalmente establecida. El miedo a parecer poco comprometido o a quedar rezagado sostiene esta dinámica de disponibilidad permanente.
Algunos países han intentado abordar el problema mediante leyes que reconocen el derecho a la desconexión digital. Sin embargo, la experta advierte que la normativa por sí sola no basta. “El descanso no comienza cuando termina la jornada, sino cuando la mente deja de estar disponible para el trabajo”, enfatiza Méndez.
En ese sentido, hablar de desconexión no implica menor compromiso, sino una apuesta por modelos laborales más sostenibles. Porque, como concluye, “no estamos más agotados solo por trabajar más horas, sino porque nunca dejamos de trabajar del todo”.