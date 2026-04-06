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El correo fuera de horario: el impacto invisible de una cultura de disponibilidad permanente

Herramientas como el correo electrónico y las aplicaciones de mensajería han extendido la jornada más allá del horario formal, consolidando una cultura de disponibilidad constante.

Por revistaeyn.com El correo electrónico llegó a las 9:47 de la noche. No era urgente, pero bastó para alterar el descanso. Esta escena, cada vez más común en entornos laborales digitalizados, refleja una realidad que va más allá del simple acto de recibir un mensaje: el peso de la expectativa. Así lo advierte María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR), quien sostiene que el problema no radica en el correo en sí, sino en la presión implícita que genera. “No es el email, es la expectativa: la sensación de que hay que responder, de que no hacerlo puede interpretarse como falta de compromiso”, afirma.

En los últimos años, la tecnología ha difuminado los límites entre la vida laboral y personal. Herramientas como el correo electrónico y las aplicaciones de mensajería han extendido la jornada más allá del horario formal, consolidando una cultura de disponibilidad constante. Este fenómeno, lejos de ser solo organizacional, tiene efectos directos en la salud. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo señalan que trabajar 55 horas o más a la semana incrementa significativamente los riesgos de enfermedades graves, como accidentes cerebrovasculares y afecciones cardíacas. Aunque estas cifras suelen asociarse con jornadas prolongadas, también evidencian una dificultad creciente: la incapacidad de desconectar. Especialistas en psicología organizacional advierten que la conectividad permanente reduce la capacidad de recuperación mental, esencial para el bienestar. Sin ese proceso, el estrés se acumula y aumenta el riesgo de agotamiento emocional y burnout.