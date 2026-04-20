Generación Z y redes sociales impulsan oportunidades para marcas rumbo al Mundial 2026

Por revistaeyn.com
La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será el evento deportivo más visto del planeta, sino también una vitrina sin precedentes para las marcas que buscan conectar con consumidores en América Latina.
De acuerdo con el más reciente informe Ipsos Predictions 2026, la audiencia global proyectada superaría los 6.000 millones de personas entre televisión y plataformas digitales, consolidando al torneo como una oportunidad estratégica de alto impacto.
El estudio, basado en más de 23.600 encuestas en 30 países, destaca que el verdadero diferencial para las marcas no radica en el tamaño de la inversión, sino en su capacidad para interpretar el contexto cultural y generar mensajes relevantes durante toda la experiencia del fan.
“Las estrategias más efectivas combinan celebridades integradas de forma natural, presencia en toda la conversación y creatividad con foco en lo emocional”, subraya el reporte de Ipsos.
En América Latina, el Mundial trasciende lo deportivo y se convierte en un fenómeno social. Según Ipsos, el 75% de los varones de la Generación Z planea seguir el torneo, posicionándose como el segmento más activo y determinante para el diseño de contenidos.
Este grupo impulsa el uso de plataformas digitales como TikTok e Instagram, donde predominan piezas más técnicas y futboleras. En contraste, audiencias más amplias —incluyendo familias y mujeres— responden mejor a narrativas centradas en la experiencia colectiva: reuniones, gastronomía y celebraciones en torno a cada partido.
Otro hallazgo relevante es el peso simbólico de la Selección Argentina en la región. El 47 % de los latinoamericanos cree que el equipo volverá a consagrarse campeón, percepción que incluso alcanza al 25 % de los brasileños.
Este fenómeno posiciona al conjunto albiceleste como una verdadera “marca país”, capaz de proyectar valores como resiliencia, liderazgo y éxito, amplificando el alcance de campañas vinculadas a su imagen.
Martín Tanzariello, gerente de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina, destaca tres aprendizajes clave para maximizar la efectividad publicitaria en eventos de gran escala.
“El primero es el uso estratégico de celebridades, cuya presencia debe integrarse de forma auténtica. El segundo es construir una conversación 360°, que comience antes del partido, se intensifique en tiempo real y continúe después en redes sociales. El tercero es equilibrar tecnología y emociones; aunque la inteligencia artificial gana terreno, los consumidores siguen priorizando historias humanas”, explicó.
En mercados como Argentina, el entusiasmo es particularmente alto: el 79 % de los encuestados planea seguir el torneo y el 87 % confía en un nuevo título. Este clima de optimismo, concluye el informe Ipsos Predictions 2026, ofrece a las marcas una guía clara sobre el tono y las narrativas más efectivas para capitalizar el evento deportivo más importante del mundo.