Generación Z y redes sociales impulsan oportunidades para marcas rumbo al Mundial 2026

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De acuerdo con el más reciente informe Ipsos Predictions 2026, la audiencia global proyectada superaría los 6.000 millones de personas entre televisión y plataformas digitales, consolidando al torneo como una oportunidad estratégica de alto impacto.

Por revistaeyn.com La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será el evento deportivo más visto del planeta, sino también una vitrina sin precedentes para las marcas que buscan conectar con consumidores en América Latina. De acuerdo con el más reciente informe Ipsos Predictions 2026, la audiencia global proyectada superaría los 6.000 millones de personas entre televisión y plataformas digitales, consolidando al torneo como una oportunidad estratégica de alto impacto.

El estudio, basado en más de 23.600 encuestas en 30 países, destaca que el verdadero diferencial para las marcas no radica en el tamaño de la inversión, sino en su capacidad para interpretar el contexto cultural y generar mensajes relevantes durante toda la experiencia del fan. “Las estrategias más efectivas combinan celebridades integradas de forma natural, presencia en toda la conversación y creatividad con foco en lo emocional”, subraya el reporte de Ipsos. En América Latina, el Mundial trasciende lo deportivo y se convierte en un fenómeno social. Según Ipsos, el 75% de los varones de la Generación Z planea seguir el torneo, posicionándose como el segmento más activo y determinante para el diseño de contenidos. Este grupo impulsa el uso de plataformas digitales como TikTok e Instagram, donde predominan piezas más técnicas y futboleras. En contraste, audiencias más amplias —incluyendo familias y mujeres— responden mejor a narrativas centradas en la experiencia colectiva: reuniones, gastronomía y celebraciones en torno a cada partido. Otro hallazgo relevante es el peso simbólico de la Selección Argentina en la región. El 47 % de los latinoamericanos cree que el equipo volverá a consagrarse campeón, percepción que incluso alcanza al 25 % de los brasileños.