Encuesta: Cae el respaldo a las marcas que promueven la igualdad LGBT+

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Los resultados del informe de Ipsos reflejan que el respaldo a la igualdad LGBT+ continúa siendo amplio, pero que las audiencias son cada vez más críticas con el activismo de marca y valoran, por encima de los mensajes, la consistencia entre las promesas públicas y las acciones empresariales.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El respaldo ciudadano a que las empresas y las marcas promuevan activamente la igualdad LGBT+ muestra señales de debilitamiento en América Latina, pese a que el apoyo a los derechos fundamentales y a la protección contra la discriminación continúa siendo mayoritario. Así lo revela la edición 2026 del estudio global LGBT+ Pride Report de Ipsos, que advierte que las audiencias mantienen expectativas favorables hacia la inclusión, pero exigen cada vez mayor coherencia entre el discurso corporativo y las acciones concretas.

La investigación, realizada entre más de 19,000 personas en 26 países, indica que a nivel global persiste un sólido respaldo a medidas legales contra la discriminación. El 52 % de los consultados apoya leyes que prohíban la discriminación en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda y los servicios sociales, mientras que el 53 % considera que las parejas del mismo sexo deberían poder contraer matrimonio legalmente. Sin embargo, cuando el análisis se traslada al papel que desempeñan las compañías, el apoyo pierde fuerza. El 45 % de la población respalda que las empresas y las marcas promuevan activamente la igualdad LGBT+, un porcentaje que, aunque supera ampliamente al 16 % que se manifiesta en contra, representa una caída de 14 puntos porcentuales frente al 59 % registrado en 2021. El estudio sitúa a Argentina en un nivel similar al de Chile y México, ambos con 45 % de respaldo, por debajo de Brasil (49 %) y por encima de Colombia (44 %) y Perú (31 %).