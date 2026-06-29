Encuesta: Cae el respaldo a las marcas que promueven la igualdad LGBT+

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El respaldo ciudadano a que las empresas y las marcas promuevan activamente la igualdad LGBT+ muestra señales de debilitamiento en América Latina, pese a que el apoyo a los derechos fundamentales y a la protección contra la discriminación continúa siendo mayoritario.
Así lo revela la edición 2026 del estudio global LGBT+ Pride Report de Ipsos, que advierte que las audiencias mantienen expectativas favorables hacia la inclusión, pero exigen cada vez mayor coherencia entre el discurso corporativo y las acciones concretas.
La investigación, realizada entre más de 19,000 personas en 26 países, indica que a nivel global persiste un sólido respaldo a medidas legales contra la discriminación.
El 52 % de los consultados apoya leyes que prohíban la discriminación en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda y los servicios sociales, mientras que el 53 % considera que las parejas del mismo sexo deberían poder contraer matrimonio legalmente.
Sin embargo, cuando el análisis se traslada al papel que desempeñan las compañías, el apoyo pierde fuerza. El 45 % de la población respalda que las empresas y las marcas promuevan activamente la igualdad LGBT+, un porcentaje que, aunque supera ampliamente al 16 % que se manifiesta en contra, representa una caída de 14 puntos porcentuales frente al 59 % registrado en 2021.
El estudio sitúa a Argentina en un nivel similar al de Chile y México, ambos con 45 % de respaldo, por debajo de Brasil (49 %) y por encima de Colombia (44 %) y Perú (31 %).
De acuerdo con Ipsos, esta tendencia no refleja un rechazo a las políticas de diversidad, sino una transformación en las expectativas del público, que demanda que las organizaciones respalden sus mensajes con políticas internas, prácticas laborales inclusivas, una experiencia de cliente coherente y un compromiso sostenido con las comunidades.
La misma dinámica se observa en otros mercados latinoamericanos. Aunque la región continúa mostrando niveles de aceptación superiores al promedio mundial en materia de igualdad, reconocimiento de derechos y protección contra la discriminación, también registra una disminución en el apoyo a las campañas corporativas vinculadas con la diversidad.
El informe identifica un patrón similar en otros indicadores. En Argentina, el 65 % respalda el matrimonio igualitario, el porcentaje más alto entre los principales mercados latinoamericanos analizados, aunque esta cifra también representa un descenso respecto al 82 % registrado en 2021.
Asimismo, el 58 % de los argentinos considera positivo que las personas LGBT+ sean abiertas sobre su orientación sexual o identidad de género, un nivel comparable al de Chile (59 %) y superior al de México (56 %), Colombia (52 %), Brasil (51 %) y Perú (45 %).
"Lo que observamos es una mayor exigencia respecto de cómo estos temas son abordados por las instituciones y las marcas", afirmó Martín Tanzariello, director de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina. El ejecutivo señaló que el desafío para las organizaciones "no pasa por sumarse a una conversación durante una fecha determinada, sino por demostrar con hechos que la inclusión forma parte de su cultura, sus políticas y de la experiencia que ofrecen todos los días".