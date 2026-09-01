El rigor en el "capex" incrementó el brillo de Apple en la era Cook: ¿modelo a seguir?

Por: EFE

El estadounidense Tim Cook, consejero delegado de Apple desde agosto de 2011, deja este martes su cargo en la compañía, a la que ha transformado por completo en este periodo, en el que ha multiplicado el precio de la acción 26,8 veces, mientras mantenía a tono la innovación impulsada por su cofundador Steve Jobs.

Al pasar el testigo a John Ternus, la tecnológica prevé quintuplicar los beneficios de 2011, cuando Cook accedió al puesto, en un momento en el que Apple mantiene el rigor en la inversión en IA y su ‘capex’ (gastos en capital) frente a sus rivales tecnológicos, que afrontan desembolsos multimillonarios por liderar la carrera de la inteligencia artificial.

Apple cotiza a unos US$313 por título, disparando el valor que la empresa tenía el día previo a que Cook iniciara su andadura como CEO, cuando se intercambiaba por US$11,68 (ajustados los desdoblamiento de acciones o ‘splits’).

Éxito del abanico de productos de Apple

Estos números no solo exhiben la historia de éxito del abanico de productos de Apple, sino también la agresiva política financiera de Cook, que introdujo planes de recompra de acciones que han mejorado la retribución al accionista y que es la gran causante de haber multiplicado el valor de los títulos por 26,8, a pesar de que la capitalización bursátil se ha multiplicado por un término relativo menor (13 veces).

En 2011, la tecnológica ganó US$25.922 millones, una cifra que ha más que cuadruplicado en 2025, con un beneficio neto de US$112.010 millones, mientras que el consenso de analistas recogido por Bloomberg espera un beneficio récord de US$129.511 millones para este ejercicio fiscal (cinco veces más que en 2011).

Al tiempo que la firma con sede en Cupertino (California) ha lanzado grandes novedades durante estos últimos quince años -como el Apple Watch en 2015 o los AirPods en 2016- Cook ha convertido el software y los servicios en productos de consumo masivo: la compañía ha desarrollado el Apple Pay y también ha explotado en este tiempo el iCloud, Apple Music o Apple TV.

Esta división de servicios, con la que ingresó US$109.000 millones a lo largo de 2025 (de los 416.000 totales), ha ayudado a incrementar el margen bruto de la compañía desde el 38% de hace una década hasta aproximadamente el 48% actual, en parte porque este área, repleta de ingresos recurrentes, tiene un mayor margen para Apple.

La empresa, que es la segunda firma con mayor capitalización bursátil del mundo por detrás de Nvidia, fue la primera compañía en alcanzar el billón de dólares, así como también fue la primera en alcanzar los dos y los tres billones.

Menor inversión en capex, mayor valoración

A diferencia de la carrera de gasto en inteligencia artificial de competidores como Meta, Alphabet o Microsoft, Apple ha decidido no incrementar sus erogaciones en gastos de capital o inversiones para mejorar o ampliar activos fijos a largo plazo (capex) relacionados con la IA.

Según un informe de FactSet, Amazon prevé invertir este 2026 unos US$200.000 millones en capex y Microsoft pronostica unos US$190.000 millones, una cifra muy similar a los US$180.000 millones de Alphabet y superior a los US$145.000 millones que ha llegado a prever Meta.

Sin embargo, Apple apenas ha pronosticado gastarse unos US$14.000 millones, lo que refrenda su apuesta por un balance ligero en activos (‘asset-light’) que, hasta la fecha, le ha permitido maximizar el flujo de caja libre y la rentabilidad del accionista.

Presidente ejecutivo del consejo de administración

Así, Cook, que se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, ha dejado de lado las inversiones en IA y se ha centrado en seguir remunerando al accionista mediante el pago del dividendo y las recompras de acciones, lo que por ahora sigue valorando Wall Street en el precio de su acción.

No obstante, Antonio Castelo, analista de iBroker, asegura que Apple ya cotizaba con prima histórica sobre el sector desde mucho antes de que existiera esta carrera de inversión en IA: "Por ecosistema, poder de fijación de precios, negocio de servicios y una política de recompras muy agresiva", insiste a EFE.

Castelo subraya que los usuarios de Apple compran prácticamente todos sus productos y posee un fuerte poder de fijación de precios, pero también incide respecto al capex que el mercado no premia un capex bajo o alto, sino que lo que realmente le importa es el retorno de esa inversión.