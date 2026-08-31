Empresas & Management

John Ternus reemplaza a Tim Cook al frente de Apple para liderar la era de la IA

Ternus sucederá a dos de las figuras más importantes de la historia de Apple: Steve Jobs, cofundador, artífice del regreso de la compañía a la primera línea tecnológica e impulsor del iPhone, y Tim Cook, quien durante casi 15 años amplió el negocio y convirtió al 'smartphone' en el eje de un ecosistema de dispositivos y servicios.

Por Agencia EFE El 1 de septiembre será la fecha clave del relevo en la cúpula de la tecnológica estadounidense Apple, cuando John Ternus asuma el puesto de consejero delegado tras casi 15 años de Tim Cook al frente, en un momento en el que la compañía afronta el reto de acelerar su apuesta por la inteligencia artificial (IA), mantener su rentabilidad y sortear las tensiones comerciales. Desde que se anunció el relevo, el pasado 20 de abril, la acción de Apple ha ganado casi un 18 %. Además, el valor acumula una subida de alrededor del 37 % respecto a hace un año, cuando cotizaban en torno a los 231 dólares.

A sus 51 años, Ternus asumirá las riendas de Apple con el reto de acelerar el despliegue de la inteligencia artificial (IA) y navegar un complejo panorama geopolítico. El hasta ahora director de ingeniería de hardware lleva un cuarto de siglo en la empresa de Cupertino (California) y ha estado involucrado en prácticamente todos los grandes lanzamientos recientes de la firma de la manzana mordida, desde las distintas generaciones del iPhone y el iPad hasta los AirPods, el Apple Watch y la incursión de Apple en la realidad mixta con las Vision Pro. Uno de sus principales hitos al frente del área de hardware fue la transición de los ordenadores Mac a los chips diseñados por la propia compañía, que ofrecen un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética que los procesadores de Intel utilizados anteriormente. Ternus heredará una Apple valorada en unos 4,5 billones de dólares, una cifra que refleja la transformación de la compañía durante los casi 15 años de Cook al frente. En ese periodo, la capitalización bursátil de la empresa se multiplicó por más de diez, y los ingresos anuales alcanzaron los 416.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2025.