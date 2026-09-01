Grupo Estrella adquiere operaciones de Cementos Fortaleza en El Salvador

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El acuerdo, que cuenta con el respaldo financiero de los bancos BLADEX, BAC y Global Bank, contempla la adquisición de la planta ubicada en Acajutla, con una capacidad instalada de 350.000 toneladas de cemento por año.

Por revistaeyn.com El Grupo Estrella anunció la adquisición de Cementos Fortaleza en El Salvador, afianzando su plataforma de negocios y fortaleciendo la participación del Grupo en el sector de materiales de construcción en Centroamérica y el Caribe. El acuerdo, que cuenta con el respaldo financiero de los bancos BLADEX, BAC y Global Bank, contempla la adquisición de la planta ubicada en Acajutla, con una capacidad instalada de 350.000 toneladas de cemento por año.

Con esta incorporación, Cemento PANAM suma un tercer país a sus operaciones de República Dominicana y de Panamá, donde opera bajo la marca Cemento BAYANO. "Concretar esta operación en El Salvador representa un paso importante para el Grupo ESTRELLA. Continuamos fortaleciendo nuestra plataforma de producción de cemento regional, integrando nuestra experiencia a nuevos mercados", indicó Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial de ESTRELLA. "Con esta operación, generamos oportunidades para seguir contribuyendo al desarrollo de Centroamérica y el Caribe, y damos continuidad a nuestra estrategia de crecimiento", agregó.