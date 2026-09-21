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Digicel opera con normalidad en El Salvador durante transición por venta

La empresa informó que, mientras avanza el proceso de transacción, sus tiendas permanecen abiertas y los canales habituales de atención, recarga y pago continúan disponibles para los usuarios.

Por revistaeyn.com Digicel mantiene con normalidad sus operaciones en El Salvador y continúa prestando sus servicios a clientes prepago y pospago, luego de anunciar un acuerdo definitivo para vender su operación local a General International Telecom El Salvador (GITES), compañía que administra comercialmente la marca Movistar en el país. La empresa informó que, mientras avanza el proceso de transacción, sus tiendas permanecen abiertas y los canales habituales de atención, recarga y pago continúan disponibles para los usuarios. Asimismo, los equipos comerciales y de servicio mantienen sus actividades en todo el territorio nacional.

La compañía señaló que el anuncio de la venta no implica una interrupción de sus operaciones y que su prioridad durante esta etapa es garantizar la continuidad de los servicios y la atención a sus clientes. La transacción, cuyo monto no fue divulgado, todavía está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. Digicel prevé que el proceso pueda completarse durante el primer semestre de 2027. De acuerdo con la empresa, una vez concretada la operación, la incorporación de Digicel a GITES permitirá a la operación salvadoreña alcanzar una mayor escala, generar eficiencias y fortalecer sus capacidades para continuar compitiendo en el mercado de telecomunicaciones.