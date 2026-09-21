Digicel opera con normalidad en El Salvador durante transición por venta

Por revistaeyn.com
Digicel mantiene con normalidad sus operaciones en El Salvador y continúa prestando sus servicios a clientes prepago y pospago, luego de anunciar un acuerdo definitivo para vender su operación local a General International Telecom El Salvador (GITES), compañía que administra comercialmente la marca Movistar en el país.
La empresa informó que, mientras avanza el proceso de transacción, sus tiendas permanecen abiertas y los canales habituales de atención, recarga y pago continúan disponibles para los usuarios. Asimismo, los equipos comerciales y de servicio mantienen sus actividades en todo el territorio nacional.
La compañía señaló que el anuncio de la venta no implica una interrupción de sus operaciones y que su prioridad durante esta etapa es garantizar la continuidad de los servicios y la atención a sus clientes.
La transacción, cuyo monto no fue divulgado, todavía está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. Digicel prevé que el proceso pueda completarse durante el primer semestre de 2027.
De acuerdo con la empresa, una vez concretada la operación, la incorporación de Digicel a GITES permitirá a la operación salvadoreña alcanzar una mayor escala, generar eficiencias y fortalecer sus capacidades para continuar compitiendo en el mercado de telecomunicaciones.
Digicel posee aproximadamente el 13 % de participación del total de usuarios de telefonía móvil en El Salvador, mientras que Movistar concentra alrededor del 27 %, según los datos proporcionados por la compañía.
La operación forma parte de una estrategia de Digicel Group para concentrar recursos e inversiones en sus principales mercados del Caribe, donde busca fortalecer su posición financiera y competitiva. Marcelo Cataldo, director ejecutivo de Grupo Digicel, explicó que durante el último año la compañía ejecutó una estrategia orientada a fortalecer el negocio y generar condiciones para su crecimiento de largo plazo.
“Durante el último año, hemos estado ejecutando una estrategia clara para construir una Digicel más fuerte y posicionar a la compañía para un crecimiento a largo plazo”, afirmó Cataldo.
El ejecutivo agregó que la empresa mantiene perspectivas favorables para sus operaciones en el Caribe, donde concentrará una parte importante de sus futuras inversiones.
Mientras se completa la venta, Digicel aseguró que continuará destinando recursos a sus redes, tecnología, productos y atención al cliente. También contempla inversiones en conectividad submarina, expansión de fibra óptica y ampliación de la capacidad de sus redes.
GITES, por su parte, es filial de General International Telecom Limited y opera la marca Movistar en El Salvador. En 2021 acordó adquirir el 99.3 % de Telefónica Móviles El Salvador por US$144 millones, operación que fue completada en enero de 2022.
Digicel indicó que comunicará oportunamente cualquier novedad relevante relacionada con el avance de la transacción y su operación en El Salvador.