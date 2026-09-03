Inversiones Bolívar invertirá US$80M en complejo de apartamentos en El Salvador

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La primera torre ofrecerá cuatro tipologías, con hasta 18 configuraciones de apartamentos de una, dos o tres habitaciones. Las unidades tendrán de 85 a 311 metros cuadrados.

Por revistaeyn.com Inversiones Bolívar anunció una inversión de US$80 millones para la construcción del complejo de dos torres apartamentos Trèvo, ubicado en la zona de en Santa Elena, El Salvador. El proyecto contempla la construcción de dos torres independientes con una oferta de 176 apartamentos. Cada edificio tendrá 15 niveles y tres sótanos de estacionamiento. Trèvo se construye en la prolongación de la avenida Lempa, en Cumbres de Cuscatlán. El desarrollo generará 1,500 empleos directos e indirectos.

Inversiones Bolívar dio inicio a la construcción de la primera fase del complejo, que comprende la construcción de la Torre 1, con 88 apartamentos. Según el grupo, se entregará en el segundo trimestre de 2028. “Trèvo es parte de nuestra visión de inversión y confianza en El Salvador”, sostuvo Diego de Sola, presidente de la junta directiva de Inversiones Bolívar. La primera torre ofrecerá cuatro tipologías, con hasta 18 configuraciones de apartamentos de una, dos o tres habitaciones. Las unidades tendrán de 85 a 311 metros cuadrados. Anuncio de la inversión del complejo de apartamento en Santa Elena, en cuyo evento participaron funcionarios del gobierno central y municipal, junto con ejecutivos de Inversiones Bolívar. /Inversiones BolívarEste proyecto presenta “nuestra forma de entender el desarrollo: invertir con perspectiva de largo plazo, crear valor para nuestros clientes y aportar positivamente a las comunidades y entornos donde estamos presentes”, sostuvo de Sola.