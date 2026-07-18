Empresas & Management

Inician construcción de proyecto habitacional con inversión de US$45 millones en El Salvador

El desarrollo urbanístico incluirá áreas verdes, una reserva natural, ciclovías, casa club, espacios comerciales, coworking, zonas recreativas y áreas para actividades comunitarias.

Por revistaeyn.com Acres Inmobiliaria colocó la primera piedra de Condado Quetzal, un proyecto habitacional que representará una inversión de US$45 millones y contempla la construcción de 913 viviendas en el distrito de Quezaltepeque, El Salvador. El desarrollo urbanístico incluirá áreas verdes, una reserva natural, ciclovías, casa club, espacios comerciales, coworking, zonas recreativas y áreas para actividades comunitarias, como parte de un concepto de comunidad integral orientado a mejorar la calidad de vida de las familias salvadoreñas.

El director ejecutivo de Acres Inmobiliaria, Óscar Bonilla, señaló que este es el primer desarrollo inmobiliario de la empresa y destacó que la inversión privada puede impulsar el crecimiento económico. "El Salvador necesita más empresas dispuestas a construir, abrir caminos y generar oportunidades. Cada proyecto bien desarrollado tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y en el crecimiento del país", sostuvo. Por su parte, el director ejecutivo de JOB Constructora, Javier Bonilla, explicó que la obra incorporará procesos constructivos modernos para mejorar la calidad y reducir los tiempos de ejecución.