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Inician construcción de proyecto habitacional con inversión de US$45 millones en El Salvador

El desarrollo urbanístico incluirá áreas verdes, una reserva natural, ciclovías, casa club, espacios comerciales, coworking, zonas recreativas y áreas para actividades comunitarias.

  • Inician construcción de proyecto habitacional con inversión de US$45 millones en El Salvador

    El proyecto también contempla la generación de aproximadamente 300 empleos directos y más de 200 indirectos durante su fase de construcción. Foto de cortesía
2026-07-18

Por revistaeyn.com

Acres Inmobiliaria colocó la primera piedra de Condado Quetzal, un proyecto habitacional que representará una inversión de US$45 millones y contempla la construcción de 913 viviendas en el distrito de Quezaltepeque, El Salvador.

El desarrollo urbanístico incluirá áreas verdes, una reserva natural, ciclovías, casa club, espacios comerciales, coworking, zonas recreativas y áreas para actividades comunitarias, como parte de un concepto de comunidad integral orientado a mejorar la calidad de vida de las familias salvadoreñas.

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El director ejecutivo de Acres Inmobiliaria, Óscar Bonilla, señaló que este es el primer desarrollo inmobiliario de la empresa y destacó que la inversión privada puede impulsar el crecimiento económico.

"El Salvador necesita más empresas dispuestas a construir, abrir caminos y generar oportunidades. Cada proyecto bien desarrollado tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y en el crecimiento del país", sostuvo.

Por su parte, el director ejecutivo de JOB Constructora, Javier Bonilla, explicó que la obra incorporará procesos constructivos modernos para mejorar la calidad y reducir los tiempos de ejecución.

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El proyecto también contempla la generación de aproximadamente 300 empleos directos y más de 200 indirectos durante su fase de construcción. Además, contará con infraestructura como cableado subterráneo, una ciclovía de cerca de dos kilómetros, áreas comerciales, un templo y un centro comercial.

Condado Quetzal ofrecerá viviendas con precios que van desde US$39,990 hasta US$99,990, las cuales podrán adquirirse mediante financiamiento del Fondo Social para la Vivienda (FSV). Según Acres Inmobiliaria, el proyecto busca fortalecer el desarrollo urbano, dinamizar la inversión privada y ampliar las opciones de vivienda para jóvenes, familias y salvadoreños residentes en el exterior.

Con información de Diario El Mundo

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