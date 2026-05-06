BID Invest otorga financiamiento por US$58 millones para Corporación Favorita

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BID Invest también proveerá asistencia técnica a Corporación Favorita para diseñar un Plan de Acción Ambiental y Social orientado a fortalecer la preparación ante emergencias y e identificación de riesgos de operaciones de la compañía.

Por revistaeyn.com BID Invest aprobó un paquete de financiamiento de hasta US$58 millones para Corporación Favorita C.A. con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro de sus operaciones en Panamá. El proyecto financiará la expansión del centro de distribución de Rey Holding Corp. Esta inversión beneficiará al sector de comercio minorista, generará empleo de calidad y aumentará las compras a proveedores locales. La operación incluye un piloto de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS, según sus siglas en inglés) en supermercados del país.

El paquete financiero tiene tres componentes: Un préstamo senior garantizado comprometido de hasta US$15 millones y un préstamo senior garantizado no comprometido de hasta US$25 millones otorgados por BID Invest y una movilización de hasta US$15 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (TADAC, según sus siglas en inglés) a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Además, un financiamiento concesional de hasta US$3 millones del Programa de Infraestructura Sostenible del Reino Unido (UKSIP, según sus siglas en inglés) para apoyar el plan piloto de almacenamiento energético con baterías en supermercados de Panamá. Esta combinación permite cubrir las necesidades del proyecto, diversificar fuentes de financiamiento y viabilizar inversiones innovadoras y es una nueva demostración del éxito de “Originar para compartir”, el modelo de negocio de BID Invest.