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Conozca las tendencias que están redefiniendo los beneficios corporativos

La Encuesta de Tendencias en Beneficios de WTW Corredores de Seguros identifica siete tendencias que marcarán el futuro del bienestar corporativo y que evidencian un cambio profundo en la forma en que las organizaciones entienden la relación con sus colaboradores.

Por revistaeyn.com Durante años, los beneficios corporativos fueron vistos como un complemento dentro de las estrategias de recursos humanos. Hoy se han convertido en un factor decisivo para atraer talento, sostener la productividad y diferenciarse en un mercado laboral cada vez más exigente. La reciente Encuesta de Tendencias en Beneficios de WTW Corredores de Seguros identifica siete tendencias que marcarán el futuro del bienestar corporativo y que evidencian un cambio profundo en la forma en que las organizaciones entienden la relación con sus colaboradores.

1 Control inteligente de costos Las empresas buscan contener el aumento en los gastos de beneficios sin eliminar apoyos a los colaboradores. La apuesta está en negociar mejor con proveedores, optimizar programas y enfocarse en prevención de salud. 2 Beneficios como herramienta para atraer y retener talento Los beneficios dejaron de ser un complemento. Ahora forman parte de la propuesta de valor de las empresas para conectar con el talento y fortalecer el compromiso de los equipos. 3 Reequilibrar inversiones en beneficios Más de la mitad de las organizaciones planea ajustar sus programas: fortalecer algunos beneficios y reducir otros, priorizando aquello que realmente genera valor para empleados y negocio. 4 Enfoque en lo que más importa a los colaboradores La salud mental, el bienestar financiero y el acompañamiento integral se consolidan como prioridades ante el impacto que tienen en productividad, ausentismo y calidad de vida.