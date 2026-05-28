Conozca las tendencias que están redefiniendo los beneficios corporativos

Por revistaeyn.com
Durante años, los beneficios corporativos fueron vistos como un complemento dentro de las estrategias de recursos humanos. Hoy se han convertido en un factor decisivo para atraer talento, sostener la productividad y diferenciarse en un mercado laboral cada vez más exigente.
La reciente Encuesta de Tendencias en Beneficios de WTW Corredores de Seguros identifica siete tendencias que marcarán el futuro del bienestar corporativo y que evidencian un cambio profundo en la forma en que las organizaciones entienden la relación con sus colaboradores.
1 Control inteligente de costos
Las empresas buscan contener el aumento en los gastos de beneficios sin eliminar apoyos a los colaboradores. La apuesta está en negociar mejor con proveedores, optimizar programas y enfocarse en prevención de salud.
2 Beneficios como herramienta para atraer y retener talento
Los beneficios dejaron de ser un complemento. Ahora forman parte de la propuesta de valor de las empresas para conectar con el talento y fortalecer el compromiso de los equipos.
3 Reequilibrar inversiones en beneficios
Más de la mitad de las organizaciones planea ajustar sus programas: fortalecer algunos beneficios y reducir otros, priorizando aquello que realmente genera valor para empleados y negocio.
4 Enfoque en lo que más importa a los colaboradores
La salud mental, el bienestar financiero y el acompañamiento integral se consolidan como prioridades ante el impacto que tienen en productividad, ausentismo y calidad de vida.
5 Beneficios personalizados y flexibles
Los colaboradores buscan opciones adaptadas a sus necesidades y etapas de vida. Las empresas avanzan hacia esquemas más flexibles y con mayor capacidad de elección.
6 Mayor uso de tecnología y comunicación estratégica
Las organizaciones están invirtiendo en herramientas digitales para que los empleados comprendan, usen y aprovechen mejor sus beneficios.
7 Decisiones guiadas por datos y analítica
Las empresas están fortaleciendo sus capacidades de análisis para entender qué beneficios funcionan, anticipar costos y diseñar estrategias más efectivas y sostenibles.
“El futuro de los beneficios corporativos estará marcado por la capacidad de las empresas para escuchar mejor a sus colaboradores, utilizar los datos de manera inteligente y construir estrategias sostenibles en el tiempo”, señaló Wendy Álvarez, gerente de Salud y Beneficios de WTW Corredores de Seguros.
La investigación de WTW deja claro que el bienestar corporativo ya no se limita a pólizas médicas o incentivos aislados. En un contexto de alta competencia por el talento, los beneficios se están convirtiendo en una herramienta de negocio capaz de influir en cultura organizacional, reputación y crecimiento sostenible, agregó la experta.