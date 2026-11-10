Fundación Gloria Kriete destina hasta US$120,000 a startups salvadoreñas

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El programa KREA busca fortalecer el ecosistema de innovación nacional mediante financiamiento, formación especializada y acompañamiento estratégico para que emprendimientos tecnológicos puedan consolidar sus modelos de negocio y ampliar sus operaciones.

Por revistaeyn.com La Fundación Gloria Kriete (FGK) anunció la asignación de hasta US$120,000 en capital semilla no reembolsable para impulsar startups tecnológicas de El Salvador, como parte de la primera edición de KREA, una iniciativa desarrollada en alianza con el Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Key Institute). El programa busca fortalecer el ecosistema de innovación nacional mediante financiamiento, formación especializada y acompañamiento estratégico para que emprendimientos tecnológicos puedan consolidar sus modelos de negocio y ampliar sus operaciones.

Los recursos se distribuirán entre seis fondos, organizados en tres categorías según el grado de desarrollo de las empresas. En la etapa Semilla se entregarán dos subvenciones de entre US$5,000 y US$10,000 para proyectos que necesitan validar prototipos y desarrollar sus productos mínimos viables. En Crecimiento se otorgarán dos fondos de entre US$10,001 y US$20,000, dirigidos a startups con productos validados que buscan fortalecer su infraestructura y operaciones. Mientras que en Escalar se asignarán dos aportes de entre US$20,001 y US$30,000 para compañías con actividad comercial comprobada y potencial de expansión internacional. Entre los finalistas de la categoría Semilla figuran Eva App, MiClinica.app, Clevr, Areté Digital, SAVVIO Technologies y Co-Laborativa, emprendimientos enfocados en soluciones para sectores como servicios para mascotas, salud, finanzas, comercio y gestión del talento. En Crecimiento fueron seleccionadas Road Control, especializada en seguridad logística mediante tecnología GPS; Protolab Agency, que desarrolla herramientas de análisis de prospectos comerciales, y DeltaX, una plataforma que utiliza monitoreo satelital para medir prácticas sostenibles y facilitar el acceso a financiamiento verde.