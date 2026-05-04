Elon Musk buscó un acuerdo con OpenAI dos días antes del juicio

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Musk sugirió el pasado 25 de abril que ambas partes retiraran sus alegatos para evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo, según un documento presentado por los abogados de OpenAI publicado por CNN.

Por Agencia EFE Elon Musk mandó un mensaje al presidente de OpenAI, Greg Brockman, para resolver la batalla legal interpuesta por el hombre más rico del mundo, sin tener que enfrentarse en los tribunales dos días antes de que comenzara el juicio en California, según los abogados del creador de Chat GPT. Musk sugirió el pasado 25 de abril que ambas partes retiraran sus alegatos para evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo, según un documento presentado por los abogados de OpenAI publicado por CNN.

Al no llegar a un acuerdo de diálogo Musk replicó: "Para finales de esta semana, usted y Sam serán los hombres más odiados de Estados Unidos. Si insiste, así será", indicó el documento. El juicio, que comenzó la semana pasada en Oakland, continúa con el testimonio de Brockman, después de que Musk compareciera por tres días. Durante su intervención, el fundador de Tesla dijo que fue "un tonto" al entregar a la empresa emergente US$38 millones en financiación "esencialmente gratuita" para crear lo que se convertiría en una compañía de US$800.000 millones. Musk acusa a la tecnológica y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.