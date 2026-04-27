Juicio de Elon Musk contra Sam Altman revelará la lucha de poder por OpenAI

La entrada del diario de Brockman forma parte de miles de páginas de documentos internos revelados en el tribunal desde que Musk, uno de los cofundadores originales de OpenAI, demandó a la empresa, a su director ejecutivo Altman y a Brockman en 2024.

La amarga batalla legal entre Elon Musk y la principal firma de inteligencia artificial OpenAI, liderada por Sam Altman, podría reducirse a unas pocas páginas del diario personal de un ejecutivo.“ Esta es la única oportunidad que tenemos para alejarnos de Elon”, escribió Greg Brockman, presidente de OpenAI y cofundador, en el otoño de 2017. “¿Es él el ‘líder glorioso’ que yo elegiría?”

Musk busca US$150.000 millones en daños de OpenAI y Microsoft, uno de sus mayores inversores, según una persona involucrada en el caso, con los fondos destinados al brazo benéfico de OpenAI.

La selección del jurado para el juicio está prevista para el lunes en el tribunal federal de Oakland, California, y se espera que los alegatos iniciales comiencen el martes.

Los documentos ofrecen una ventana poco común a los egos y personalidades que han dado forma a OpenAI, a medida que evolucionó de un laboratorio de investigación sin fines de lucro en el apartamento de Brockman a un gigante tecnológico valorado en más de US$850.000 millones.

El juicio podría complicar los planes de OpenAI para una posible oferta pública inicial al sembrar dudas sobre su liderazgo. Una serie constante de revelaciones poco favorables también podría intensificar el creciente pesimismo de los estadounidenses sobre la tecnología de IA en general.

El caso se centra en la afirmación de Musk de que OpenAI, Altman y Microsoft traicionaron la misión original sin fines de lucro de OpenAI de beneficiar a la humanidad al crear una entidad con fines de lucro en marzo de 2019, 13 meses después de que Musk dejara la junta directiva.

También quiere que OpenAI vuelva a ser una organización sin fines de lucro, que Altman y Brockman sean removidos de sus cargos y que Altman sea retirado de su junta directiva, entre otras medidas.

Los abogados de OpenAI responden que Musk está motivado por una compulsión de controlar OpenAI y apuntalar su propio laboratorio de IA, xAI, que fundó en 2023 poco después de que OpenAI lanzara ChatGPT y desatara el auge de la IA.

La empresa afirma que Musk participó en las discusiones para crear la nueva estructura de OpenAI y exigió ser director ejecutivo. Microsoft, también demandada, niega haber conspirado con OpenAI y sostiene que se asoció con la compañía solo después de la salida de Musk.