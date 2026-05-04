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Costa Rica: 11 % de personas con empleo asalariado recibe menos de un salario mínimo

Un 10,4 % de los establecimientos en Costa Rica reporta puestos disponibles, y de estos, el 37,3 % son difíciles de llenar. Las principales razones incluyen la falta de personas interesadas, la escasa experiencia y la carencia de habilidades adecuadas.

  • Costa Rica: 11 % de personas con empleo asalariado recibe menos de un salario mínimo

    El sector empresarial de Costa Rica enfrenta dificultades para cubrir vacantes. Foto de iStock
2026-05-04

Por revistaeyn.com

El mercado laboral de Costa Rica muestra avances significativos en algunos indicadores durante los últimos años, pero aún enfrenta desafíos estructurales que limitan una recuperación plena y equitativa. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidencian una reducción importante en el desempleo y el subempleo, aunque persisten problemas como la baja participación laboral, la informalidad y brechas en ingresos.

Para el cuarto trimestre de 2025, la población ocupada alcanzó los 2,18 millones de personas, con una mayor proporción de hombres (60,6 %) frente a mujeres (39,4 %). La tasa de ocupación costarricense se situó en 51,1 % y la tasa neta de participación en 54,5 %, reflejando que una parte considerable de la población en edad de trabajar permanece fuera del mercado laboral.

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Uno de los principales retos es el incremento en la tasa de no participación, que pasó de 37,1 % en 2019 a 45,5 % en 2025. Esto ocurre a pesar de mejoras en otros indicadores. “La tasa de desempleo disminuyó de 12,4 % a 6,3 %, mientras que el subempleo en Costa Rica cayó de 11,1% a 2,8% en el mismo periodo”, según el INEC en la Encuesta Continua de Empleo.

Asimismo, la informalidad se redujo de 46,5 % a 37,8 %, y el acceso a seguro por trabajo aumentó de 68,0 % a 73,6 %.

Sin embargo, la calidad del empleo continúa siendo un punto crítico. Una proporción relevante de trabajadores asalariados percibe ingresos por debajo del salario mínimo. “El 11,0% de las personas con empleo asalariado recibe menos de un salario mínimo, y un 7,7% trabaja 40 horas o más en esas condiciones”, detalla el INEC.

En el caso del empleo independiente, un 14,7 % labora más de 48 horas semanales, lo que evidencia condiciones laborales exigentes.

Otro desafío importante es la creciente brecha en los ingresos entre hombres y mujeres, que pasó de 93,6 % a 103,0 %, indicando una ampliación de la desigualdad salarial.

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En paralelo, el sector empresarial de Costa Rica enfrenta dificultades para cubrir vacantes. Un 10,4 % de los establecimientos reporta puestos disponibles, y de estos, el 37,3 % son difíciles de llenar.

Las principales razones incluyen la falta de personas interesadas, la escasa experiencia y la carencia de habilidades adecuadas.

En este contexto, las empresas demandan cada vez más competencias específicas. “El 82,9 % de los establecimientos requiere experiencia, el 70,5 % capacitación, y el 97,2 % habilidades blandas”, señala la Encuesta Nacional de Demanda Laboral 2025.

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