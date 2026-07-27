Panamá recibirá financiamiento de hasta US$40 millones para fortalecer el sistema de salud

Por revistaeyn.com
El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de hasta US$40 millones para fortalecer el sistema de salud de Panamá y ampliar su cobertura.
El programa busca mejorar el acceso a servicios de salud de calidad, fortalecer la protección financiera de la población, aumentar la eficiencia del sistema de salud panameño y ampliar la cobertura en áreas indígenas y rurales.
La iniciativa beneficiará a personas en todo el país mediante reformas nacionales para apoyar el proceso de integración de la prestación de servicios de salud del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social y mejorar la gestión farmacéutica.
Además, se fortalecerá la Estrategia de Extensión de Cobertura, que acerca servicios de salud a comunidades indígenas y rurales mediante equipos móviles y comunitarios, para llegar a 514.000 personas en 24 distritos prioritarios, donde el 60% de la población es indígena.
Asimismo, al menos 1,58 millones de personas se beneficiarán de medidas destinadas a fortalecer rutas de atención priorizadas y mejorar la gestión de medicamentos. También está prevista la incorporación progresiva de herramientas digitales y la construcción de seis centros de salud resilientes.
La operación forma parte de los esfuerzos del BID para apoyar la modernización e integración del sistema de salud de Panamá y está alineada con el Acuerdo Estratégico entre Panamá y el Grupo BID - Estrategia de País 2025-2029.
Este financiamiento constituye la primera operación individual de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) de hasta US$120 millones, diseñada para respaldar reformas estructurales en el sector salud de Panamá durante los próximos 12 años.
La operación será complementada con US$10 millones de contrapartida local, para un financiamiento total de US$50 millones.