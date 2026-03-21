Empresas & Management

Empezó su negocio en Costa Rica con US$60 y ganó medalla de oro con su vino artesanal

Roshy Wine no produce vinos tradicionales de uva, su base principal es la flor de Jamaica, combinada con hierbas como jengibre, hierbabuena, menta y romero. Pero también tiene dentro de su producción sangría, vino blanco de uchuva y vino rosado de fresa.

Por revistaeyn.com En Pital de San Carlos, Costa Rica, lejos de los grandes viñedos del mundo y de las bodegas tradicionales, Stephanie Guido inició hace diez años con ₡30.000 (unos US$63) y una idea sencilla: poder trabajar sin dejar de estar presente para sus hijos. Hoy, Guido -fundadora de Roshy Wine Costa Rica- no solo ha logrado sostener a su familia con su emprendimiento, sino que a finales de 2025 ganó una medalla de oro en la Copa Internacional de Fermentados, en Chile, uno de los países con mayor tradición vitivinícola en América Latina.

El emprendimiento de Guido nació tras el nacimiento de su hija mayor, cuando buscaba una forma de generar ingresos sin dejar de estar presente en su hogar. Inició produciendo jaleas y conservas, luego lanzó una línea de pulpas y néctares, y durante años combinó largas jornadas de trabajo con la venta en ferias del agricultor. Roshy Wine no produce vinos tradicionales de uva, su base principal es la flor de Jamaica, combinada con hierbas como jengibre, hierbabuena, menta y romero. Pero también tiene dentro de su producción sangría, vino blanco de uchuva y vino rosado de fresa. “Son productos libres de gluten, sin químicos añadidos, sin taninos ni sulfitos agregados, pensados para ofrecer una alternativa más natural. Durante la pandemia, muchas personas comenzaron a consumirlos, y ese fue un punto de inflexión para el crecimiento de la empresa”, mencionó la empresaria.