Empezó su negocio en Costa Rica con US$60 y ganó medalla de oro con su vino artesanal

Por revistaeyn.com
En Pital de San Carlos, Costa Rica, lejos de los grandes viñedos del mundo y de las bodegas tradicionales, Stephanie Guido inició hace diez años con ₡30.000 (unos US$63) y una idea sencilla: poder trabajar sin dejar de estar presente para sus hijos.
Hoy, Guido -fundadora de Roshy Wine Costa Rica- no solo ha logrado sostener a su familia con su emprendimiento, sino que a finales de 2025 ganó una medalla de oro en la Copa Internacional de Fermentados, en Chile, uno de los países con mayor tradición vitivinícola en América Latina.
El emprendimiento de Guido nació tras el nacimiento de su hija mayor, cuando buscaba una forma de generar ingresos sin dejar de estar presente en su hogar. Inició produciendo jaleas y conservas, luego lanzó una línea de pulpas y néctares, y durante años combinó largas jornadas de trabajo con la venta en ferias del agricultor.
Roshy Wine no produce vinos tradicionales de uva, su base principal es la flor de Jamaica, combinada con hierbas como jengibre, hierbabuena, menta y romero. Pero también tiene dentro de su producción sangría, vino blanco de uchuva y vino rosado de fresa.
“Son productos libres de gluten, sin químicos añadidos, sin taninos ni sulfitos agregados, pensados para ofrecer una alternativa más natural. Durante la pandemia, muchas personas comenzaron a consumirlos, y ese fue un punto de inflexión para el crecimiento de la empresa”, mencionó la empresaria.
A finales de 2025 se realizaba Copa Internacional de Fermentados en el mercado chileno. Ella, decidida a ganar experiencia y tener alguna certificación de catadores profesionales que la respaldara, se animó a participar.
El día de la premiación, no pudo ir a Chile, pero estaba trabajando en degustaciones en supermercados de San Carlos y seguía la transmisión en vivo por Instagram, cuando anunciaron que había un reconocimiento especial para un fermentado innovador. La transmisión se cortó justo en el momento en que se anunciaba que ganó y no lo supo hasta que le escribió al juez costarricense que acompañaba su producto.
“Yo le pregunté que cómo nos había ido, qué cómo estuvo y él solo me dijo: “pero ya ganaste”. Segundos después recibí la imagen del certificado: medalla de oro en la categoría de fermentados que no son de uva. Entré en shock. Llamé a mi mamá llorando. “No lo puedo creer”, repetía. Algunos profesionales del sector me dijeron algo que nunca olvidaré: “Llegar con un vino a Chile y ganar oro es increíble”, contó.
Roshy Wine cumple 10 años. Se vende en San Carlos, en supermercados Economás, en zonas turísticas entre Pital y Vara Blanca, y cuenta con distribución en Alajuela y San José. Próximamente, llegará a nuevos espacios hoteleros en la zona de Playa Jobo.
Desde hace dos años trabaja con la oficina regional Huetar Norte de PROCOMER, participando en capacitaciones virtuales y procesos de preparación para mercados internacionales. Actualmente, se encuentra en etapa de ajustes de etiquetado y fortaleciendo su estructura empresarial paso a paso.