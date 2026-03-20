Pollo Granjero pone fin a su presencia en Costa Rica y reordena su estrategia regional

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El cierre también marca un nuevo capítulo en la evolución de la empresa en Costa Rica, donde en 2017 se había producido una transición significativa: la sustitución de Pollo Campero por la expansión de Pollo Granjero.

Por revistaeyn.com La cadena de comida rápida Pollo Granjero anunció el cierre definitivo de sus operaciones en Costa Rica, poniendo fin a una trayectoria de 13 años en ese mercado. La decisión, comunicada recientemente por la compañía, responde a una revisión interna de su modelo de negocio y forma parte de un ajuste estratégico enfocado en optimizar sus operaciones. En un comunicado oficial, la empresa explicó que el retiro se limita exclusivamente a su operación en territorio costarricense y no representa un cambio en su visión regional. Asimismo, aseguró que el proceso se llevará a cabo de manera ordenada, cumpliendo con todas las responsabilidades laborales y contractuales adquiridas durante su permanencia en el país.

Según reportes de medios locales, la marca contaba con cerca de 100 puntos de venta y alrededor de 300 colaboradores en Costa Rica, lo que convierte esta decisión en un movimiento relevante dentro del sector de comida rápida en ese mercado. En un mensaje dirigido a sus clientes, la firma agradeció la preferencia recibida durante más de una década. “Hoy cerramos una etapa importante en nuestra historia en el país. Agradecemos profundamente la oportunidad de haber formado parte de la vida de miles de personas”, expresó la marca. El cierre también marca un nuevo capítulo en la evolución de la empresa en Costa Rica, donde en 2017 se había producido una transición significativa: la sustitución de Pollo Campero por la expansión de Pollo Granjero. En ese entonces, la compañía apostó por un formato diferente de negocio, tras operar durante dos décadas con la primera marca en el país.