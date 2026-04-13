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Empleo formal en Nicaragua creció 1 % en 2025 y cerró con 810.197 trabajadores

Crecimiento estuvo explicado principalmente por las nuevas afiliaciones en los sectores de comercio (11.265 afiliados), financiero (3,490 afiliados), transporte (2.510 afiliados) y servicios comunales (2.059 afiliados), detalló el BCN.

Por Agencia EFE Nicaragua cerró 2025 con 810.197 trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un 1 % más que el año anterior (802.372), informó el Banco Central del país centroamericano. "Al cierre del año (2025), el número de afiliados al INSS alcanzó 810.197 afiliados, lo que representó un crecimiento interanual de uno por ciento en comparación con diciembre de 2024, equivalente a un aumento de 7.825 afiliados", indicó el banco emisor de Nicaragua en un informe.

Ese resultado estuvo explicado principalmente por las nuevas afiliaciones en los sectores de comercio (11.265 afiliados), financiero (3,490 afiliados), transporte (2.510 afiliados) y servicios comunales (2.059 afiliados), detalló la entidad monetaria. En tanto, la industria manufacturera registró una menor afiliación al pasar de 174.497 inscritos en el INSS en el 2024 a 162.543 en 2025, es decir 11.954 afiliados menos (-6,9%), de acuerdo con la información. Esos 810.197 trabajadores afiliados a la Seguridad Social nicaragüense suponen un 9,7% menos a los registrados en marzo de 2018 (896.869), un mes antes de que estallara la crisis sociopolítica que aún vive el país bajo el gobierno de Daniel Ortega. Los más de 800 mil asegurados a diciembre pasado son también inferiores a los 921.328 trabajadores inscritos en el INSS hasta noviembre de 2017, cuando Nicaragua registró su pico más alto.