Nicaragua sube 4 % el salario mínimo promedio y queda en US$252,2

Este ajuste del salario mínimo beneficiará a unos 325.000 trabajadores nicaragüenses en 9 sectores, de acuerdo con lo convenido.

Por Agencia EFE El Gobierno, una parte del sector privado y sindicatos sandinistas de Nicaragua fijaron en 9.237,86 córdobas (unos US$252,2) el nuevo salario mínimo promedio de los trabajadores, un 4 % más que un año antes. Las autoridades nicaragüenses de trabajo y representantes de los sindicatos dijeron en una comparecencia de prensa restringida que el acuerdo tripartito establece un aumento del 4 % al salario mínimo a partir del 1 de marzo hasta el 28 de febrero de 2027.

El nuevo salario mínimo en el sector de la construcción, establecimientos financieros y seguros será de 13.848 córdobas (US$378,1); en el eléctrico, gas y agua, comercio, restaurante y hoteles, transporte y almacenamiento y comunicaciones 11.350 córdobas (US$310); y en minas y canteras 11.113 córdobas (US$303,4). En el sector pesca será de 9.409 córdobas (US$257); en servicios comunales, sociales y personales 8.674 córdobas (US$236,8); y en industria manufacturera 8.312,5 (US$227). En el sector del Gobierno central y municipal el nuevo salario mínimo será de 7.716 córdobas (US$210,7); en micro y pequeña industria artesanal y turística nacional 6.519,6 córdobas (US$178); y en agropecuario o el campo 6.188 córdobas (US$169). El salario mínimo en el sector de zonas francas, que se discute en otra mesa de negociación, es de 9.359,46 córdobas (US$255,5) desde el primero de enero de 2025.