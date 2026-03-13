Confianza en la economía de Honduras repunta y analistas prevén crecimiento de 3,7 %

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Los analistas encuestados por el BCH consideran que una mayor ejecución del presupuesto público durante 2026, especialmente en proyectos de inversión, podría contribuir al crecimiento económico, siempre que se priorice la calidad del gasto.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Índice de Confianza de la Actividad Económica de Honduras registró una mejora significativa en febrero de 2026, al alcanzar 63,2 puntos, según los resultados de la más reciente Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos publicada por el Banco Central de Honduras (BCH). El indicador se ubicó así por segundo mes consecutivo en zona de expansión —por encima de los 50 puntos— y superó los 53,8 puntos registrados en la encuesta del mes anterior. De acuerdo con los analistas consultados por el BCH, la mejora en la confianza se explica tanto por la percepción sobre el desempeño actual de la economía como por las perspectivas hacia el futuro.

En el resultado total del índice, el 47,1 % corresponde a la evaluación de la actividad económica actual, mientras que el 52,9 % está relacionado con las expectativas sobre el comportamiento económico en los próximos meses. Los especialistas anticipan que la economía hondureña mantendrá un desempeño positivo durante 2026 por la fortaleza del consumo privado, impulsado en parte por el flujo de remesas familiares, así como un mayor dinamismo de la inversión pública y privada. A ello se suma un entorno de inflación baja y estable, reservas internacionales en niveles considerados sólidos y una reducción en la medición del riesgo país. Asimismo, los analistas encuestados por el BCH consideran que una mayor ejecución del presupuesto público durante 2026, especialmente en proyectos de inversión, podría contribuir al crecimiento económico, siempre que se priorice la calidad del gasto. No obstante, el informe advierte sobre algunos riesgos que podrían afectar la dinámica económica prevista. Entre ellos destacan la posible reducción de los precios internacionales del café —uno de los principales productos de exportación del país—, los efectos adversos del cambio climático y las tensiones derivadas de conflictos bélicos internacionales.