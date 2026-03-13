Confianza en la economía de Honduras repunta y analistas prevén crecimiento de 3,7 %

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El Índice de Confianza de la Actividad Económica de Honduras registró una mejora significativa en febrero de 2026, al alcanzar 63,2 puntos, según los resultados de la más reciente Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos publicada por el Banco Central de Honduras (BCH). El indicador se ubicó así por segundo mes consecutivo en zona de expansión —por encima de los 50 puntos— y superó los 53,8 puntos registrados en la encuesta del mes anterior.
De acuerdo con los analistas consultados por el BCH, la mejora en la confianza se explica tanto por la percepción sobre el desempeño actual de la economía como por las perspectivas hacia el futuro.
En el resultado total del índice, el 47,1 % corresponde a la evaluación de la actividad económica actual, mientras que el 52,9 % está relacionado con las expectativas sobre el comportamiento económico en los próximos meses.
Los especialistas anticipan que la economía hondureña mantendrá un desempeño positivo durante 2026 por la fortaleza del consumo privado, impulsado en parte por el flujo de remesas familiares, así como un mayor dinamismo de la inversión pública y privada. A ello se suma un entorno de inflación baja y estable, reservas internacionales en niveles considerados sólidos y una reducción en la medición del riesgo país.
Asimismo, los analistas encuestados por el BCH consideran que una mayor ejecución del presupuesto público durante 2026, especialmente en proyectos de inversión, podría contribuir al crecimiento económico, siempre que se priorice la calidad del gasto.
No obstante, el informe advierte sobre algunos riesgos que podrían afectar la dinámica económica prevista. Entre ellos destacan la posible reducción de los precios internacionales del café —uno de los principales productos de exportación del país—, los efectos adversos del cambio climático y las tensiones derivadas de conflictos bélicos internacionales.
En cuanto a las proyecciones de crecimiento económico, los analistas estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras crecería en promedio 1,2 % durante el primer trimestre de 2026 y 1,4 % en el segundo trimestre del año.
Para el conjunto del año, las expectativas apuntan a una expansión económica de 3,7 % en 2026 y de 3,8 % en 2027, cifras que reflejan la confianza en las políticas macroeconómicas adoptadas por la autoridad monetaria.
En materia de inflación, los analistas prevén que la variación interanual de los precios se mantenga dentro del rango de tolerancia establecido por el BCH, de 4 % con un margen de ±1 punto porcentual. En promedio, estiman que la inflación se ubicará en 4,37 % al cierre de 2026.
Para los próximos 12 meses, es decir, hacia febrero de 2027, la inflación sería de 4,35 %, mientras que al cierre de ese año se ubicaría en 4,33 %. En un horizonte de 24 meses, hacia febrero de 2028, las proyecciones apuntan a una inflación de 4,30 %.Los analistas atribuyen esta tendencia gradual a la baja a la aplicación oportuna de medidas de política monetaria y a una moderación de las presiones inflacionarias externas.
Sin embargo, advierten que durante 2026 podrían persistir riesgos asociados al incremento en los precios de los alimentos, combustibles y algunos bienes importados, así como su impacto en las tarifas de energía eléctrica.