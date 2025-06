Esta es la marca mexicana más galardonada en Cannes Lions 2025

Este año, marcas como Tecate, y Heineken brillaron por su capacidad de contar historias auténticas, conectar con nuevas generaciones y representar el talento creativo.

El Bar Golfo de México, campaña desarrollada junto a LePub Mexico City, ganó el primer León de Oro para el país en esta edición. En total, Tecate acumuló dos Leones de Oro, cuatro de Plata y un Bronce, consolidándose como una de las marcas más premiadas del certamen.

Esta campaña, que convirtió un bar flotante en el corazón del Golfo de México en el escenario de lanzamiento para Tecate Light con Sal del Golfo de México.

León de Oro en Local Brand (Outdoor).

León de Oro y Plata en Market Disruption y Local Brand (BE&A).

León de Plata en Market Disruption (Social & Creator).

León de Plata en Use of Events & Stunts (Media).

León de Plata en Local Brand (Direct).

León de Bronce en Use of Events & Stunts (PR).

Por su parte, The Hidden Message, la campaña impulsada por HEIENEKEN global y desarrollada en México con LePub Mexico City, fue reconocida con un León de Bronce en la categoría Technology por su enfoque innovador. La activación sorprendió a los asistentes de un festival de música en Monterrey con un mensaje infrarrojo oculto que los invitaba a dejar el celular, guardar el video y vivir el momento plenamente. Una idea que promovió la conexión real en un entorno digitalizado.

Además, campañas como Pay it Forward de Cerveza Indio y All In For Macario de Tecate 0.0 ingresaron al shortlist del festival, demostrando que las ideas mexicanas con propósito tienen eco en cualquier parte del mundo.