Tecnología & Cultura Digital

Recomendaciones para compras en línea seguras durante la temporada de fin de año

Para ayudar a los consumidores a proteger su información y su dinero durante esta época de alto consumo, APC Experian divulga una serie de prácticas esenciales que pueden reducir significativamente el riesgo de caer en fraudes.

Por revistaeyn.com Con la llegada del cierre de año y su habitual cadena de celebraciones —desde Black Friday y el Día de la Madre hasta Navidad— el comercio electrónico vuelve a encender motores. Sin embargo, este dinamismo también abre la puerta a riesgos financieros que pueden arruinar la experiencia de compra. APC Experian advierte que la anticipación es una aliada clave: comprar con tiempo no solo ayuda a comparar precios y evitar gastos impulsivos, sino que permite ordenar el presupuesto y hacer un uso más inteligente del crédito.

En un contexto donde el fraude digital continúa expandiéndose, la organización insta a la población a reforzar sus hábitos de seguridad antes de ingresar cualquier dato en plataformas de comercio electrónico. Las cifras oficiales confirman la urgencia. Registros de la Procuraduría General de Panamá indican que, solo en los primeros meses de 2025, se acumulan 105 denuncias por delitos informáticos, es decir, más de un tercio de todos los casos detectados en 2024. De forma paralela, el Ministerio Público contabiliza 3,482 reportes por estafas y fraudes, lo que supone un incremento del 9 % en comparación con el año anterior. Para ayudar a los consumidores a proteger su información y su dinero durante esta época de alto consumo, APC Experian divulga una serie de prácticas esenciales que pueden reducir significativamente el riesgo de caer en fraudes. · Utilizar dispositivos de confianza y redes seguras (preferiblemente la de tu operador celular o una red Wi-Fi protegida). · Comprar en portales reconocidos para evitar que tus datos personales y financieros queden expuestos.