De acuerdo con la investigación global de Palo Alto Networks, 73 % de las organizaciones permite a dichos agentes realizar cambios en código, configuraciones o entornos de producción, incrementando la necesidad de fortalecer los controles de seguridad y gobernanza.

Actualmente, 99 % de las organizaciones utiliza agentes para ejecutar tareas autónomas o semiautónomas en sus procesos de desarrollo, indica el State of Cloud Security Report 2026, una investigación global de Palo Alto Networks.

Entre los hallazgos más relevantes, el estudio se advierte que solo 9 % de las organizaciones puede detectar y clasificar automáticamente sistemas de IA fuera de gobernanza en sus entornos cloud, mientras que 65 % considera que las capacidades avanzadas de la IA de frontera podrían representar una amenaza significativa para infraestructuras críticas y sistemas financieros globales durante los próximos 12 a 18 meses.

En el caso de Latinoamérica, la investigación presentó algunas conclusiones relevantes en cuanto a la operación de las empresas. Un 32 % de las organizaciones están extremadamente preocupadas por las amenazas emergentes impulsadas por la IA avanzada que podrían afectar sus operaciones.

Esta es la proporción más alta entre todas las regiones (promedio global: 26 %); un 27 % tarda entre 30 y 60 días en implementar una corrección de seguridad (promedio global: 13 %); mientras que un 33 % identifica la gestión de identidades y permisos de los agentes de IA como su principal prioridad para los próximos 12 meses (promedio global: 27 %).

El estudio recoge la opinión de 2.800 ejecutivos y profesionales de seguridad en la nube de 10 países y 13 diferentes industrias.

De acuerdo con Palo Alto Networks, estos resultados evidencian la necesidad de que las empresas adopten estrategias de seguridad capaces de proteger entornos multicloud, fortalecer la gobernanza de la IA y responder a amenazas que evolucionan a la velocidad de las máquinas.