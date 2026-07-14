Ranking de países de Centroamérica con mayor resiliencia cibernética

Inteligencia E&N

SISAP advierte que la adopción de IA en la región avanza más rápido que su gobernanza: 78% de las organizaciones ya se está transformando con IA, pero solo 6% cuenta con los controles de seguridad.

Por revistaeyn.com La ciberseguridad en Centroamérica enfrenta un nuevo punto de inflexión: fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación ante incidentes, mientras las organizaciones aceleran su adopción de inteligencia artificial sin contar aún con los controles necesarios para gobernarla de forma segura.

Así lo advierte SISAP al presentar un análisis, que sitúa a República Dominicana (54 %), Costa Rica (53 %) y Panamá (49 %) como líderes del ranking regional de resiliencia cibernética. Detrás se ubican Colombia (48 %), El Salvador (41%), Guatemala (39 %), Honduras (34 %) y Nicaragua (32 %). “Todos los países de la están expuesta a los ataques cibernéticos. Lo que ha cambiado es la pregunta que debemos hacernos ya que no se trata de si nos van a atacar o no, la pregunta hoy es ¿qué tan rápido podemos reaccionar y recuperarnos?, a esto le llamamos resiliencia cibernética, en el ranking regional que presentamos hoy, podemos observar cómo se encuentran cada uno de los países de la región”. - Mauricio Nanne, CEO de SISAP

Para SISAP, este ranking permite observar qué tan preparados están los países para resistir, responder y recuperarse de incidentes que hoy impactan la continuidad operativa, la confianza digital y la estabilidad económica. A la par, la compañía advierte que la adopción de IA en la región avanza más rápido que su gobernanza: 78% de las organizaciones ya se está transformando con IA, pero solo 6% cuenta con los controles de seguridad necesarios para hacerlo de forma segura (fuente AI Gogernance Index de Trustmarque).