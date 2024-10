Estudio: Empresas de dispositivos médicos de Costa Rica crecen más en ventas

Si se contrasta estos datos con los resultados de los 10 años anteriores, la inversión en innovación ha tenido un promedio histórico de 4,17 % a nivel general, lo cual evidencia una menor inversión en este rubro para 2023, que registró un 2,62 % a nivel general de todas las empresas participantes.

Esta condición se mantiene al comparar segmentos específicos de la muestra como las empresas industriales (3,59% histórico vs 2,51% en 2023), empresas de servicios (4,08% histórico vs 2,81% en 2023), empresas grandes (4,97% histórico vs 3,03% en 2023) y PYME (1,49 histórico vs 0,96 en 2023). Por el contrario, las empresas de dispositivos médicos más bien evidencian una condición incremental en el 2023 con respecto al promedio histórico, pasando de 2,83% a 4,65%.