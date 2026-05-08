Aprendizaje continuo se convierte en la principal habilidad del liderazgo moderno

Empresas & Management

Los líderes del futuro no son quienes tienen todas las respuestas, sino aquellos que hacen las mejores preguntas, que se mantienen curiosos y entienden que aprender es parte de liderar, destaca ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com El liderazgo empresarial atraviesa una transformación marcada por la velocidad de los cambios tecnológicos, la incertidumbre económica y la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas laborales. En este contexto, el aprendizaje continuo se consolida como una de las principales competencias que deben desarrollar quienes dirigen equipos y organizaciones, según un análisis divulgado por ManpowerGroup. La firma destaca que el perfil tradicional del líder, basado principalmente en la experiencia acumulada y el conocimiento técnico, está quedando atrás. Ahora, la capacidad de mantenerse actualizado y aprender constantemente es lo que marca la diferencia en entornos de negocio cada vez más complejos.

“Hoy, uno de los principales diferenciales de un líder no es cuánto sabe, sino qué tan dispuesto está a seguir aprendiendo”, señala el informe de ManpowerGroup. La organización agrega que los líderes enfrentan actualmente escenarios cambiantes y decisiones para las que muchas veces no existen antecedentes claros, por lo que la actualización permanente deja de ser opcional y pasa a convertirse en una competencia esencial. Entre las habilidades prioritarias para los líderes del futuro sobresale el entendimiento de la tecnología. La empresa subraya que no se trata necesariamente de convertirse en expertos técnicos, sino de comprender cómo herramientas como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos impactan en las operaciones y en la toma de decisiones estratégicas. A la vez, el pensamiento estratégico cobra mayor relevancia. En mercados más dinámicos y competitivos, los líderes necesitan conectar variables, anticipar escenarios y definir prioridades para proyectar el futuro de sus equipos y organizaciones. El informe también resalta la importancia de las habilidades humanas, consideradas cada vez más valiosas en el mercado laboral. La inteligencia emocional, la empatía y la comunicación efectiva son fundamentales para gestionar equipos diversos y mantener el compromiso de los colaboradores en contextos de presión e incertidumbre.