Expansión de Freudenberg Medical cuadruplicará la capacidad en Costa Rica

Freudenberg Medical inaugura su segunda planta de producción en Costa Rica con una inversión de US$25 millones y de 4.600 m² es el segundo sitio de la compañía en la Zona Franca Coyol.

    La empresa está dedicada al ensamblaje de catéteres mínimamente invasivos de alto volumen para terapias de electrofisiología, vasculares, cardíacas estructurales y otros dispositivos médicos que requieren ensamblaje manual de precisión. Foto de cortesía
2025-09-27

Por revistaeyn.com

Freudenberg Medical, socio global de diseño y manufactura por contrato (CDMO) para la industria de dispositivos médicos y biofarmacéutica, inauguró su segunda planta de producción en Costa Rica con una inversión de US$25 millones.

“Con esta nueva planta, estamos ampliando nuestra capacidad para ofrecer soluciones de tecnología médica de alta calidad y rentables a gran escala y nos mantenemos cerca de nuestros clientes apoyando su crecimiento a largo plazo”, dijo Michael McGee, CEO de Freudenberg Medical.

La planta de 4.600 m² es el segundo sitio de la compañía en la Zona Franca Coyol. Está dedicada al ensamblaje de catéteres mínimamente invasivos de alto volumen para terapias de electrofisiología, vasculares, cardíacas estructurales y otros dispositivos médicos que requieren ensamblaje manual de precisión.

Tres salas limpias ISO 7 están operativas desde el primer día, con planes de duplicar la planta a 9.200 m² en los próximos tres años; esto cuadruplicaría así la huella total de Freudenberg Medical en Costa Rica.

“En los próximos tres años, creceremos nuestro equipo de 350 a más de 900 empleados. Comprometidos con la diversidad y la inclusión, ofrecemos igualdad de oportunidades para todos, brindando carreras significativas en una industria en crecimiento que mejora vidas en todo el mundo”, añadió Roger Gómez, Vicepresidente y Gerente General de Freudenberg Medical Costa Rica.

Durante 2025, la primera planta de 2.800 m², en la misma zona, se especializará en tecnologías de procesamiento primario, incluyendo moldeo de precisión y extrusión de termoplásticos para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas, mientras que las operaciones de ensamblaje se consolidarán en el nuevo sitio.

“La ampliación de Freudenberg Medical en Costa Rica refuerza la posición del país un hub estratégico a nivel regional y global. Hoy, más de 58.000 personas trabajan en esta industria y las exportaciones superaron los US$8.700 millones en 2024, creciendo en promedio un 15 % anual en los últimos 15 años”, agregó Marianela Urgellés, Directora General de CINDE.

