Exxon y Chevron disparan sus beneficios en el tercer trimestre

Las dos mayores petroleras de Estados Unidos, ExxonMobil y Chevron, registraron un fuerte aumento de sus beneficios en el tercer trimestre y en los nueve primeros meses de 2026, por encima de las previsiones de Wall Street, al beneficiarse del aumento en los márgenes de refino y la alta demanda global de combustibles como el diésel.

En los primeros nueve meses de 2026, ExxonMobil ganó US$34.121 millones (un 52,6 % más interanual), mientras que Chevron acumuló un beneficio neto de US$24.206 millones, lo que supone un salto del 154 % con respecto al mismo tramo del ejercicio anterior.

En el tercer trimestre, el período de mayor seguimiento para los mercados financieros, Chevron obtuvo un beneficio neto de US$9.924 millones (un 177 % más frente al tercer trimestre de 2025) con una facturación de US$67.798 millones.

Por su parte, el beneficio neto atribuible de ExxonMobil se situó en US$15.413 millones en el trimestre, un 104 % más interanual, con unos ingresos de US$113.200 millones.

"En el tercer trimestre, seguimos respondiendo al desafío de satisfacer las necesidades energéticas globales, aprovechando nuestra escala, integración y capacidades técnicas inigualables", afirmó Darren Woods, presidente y director ejecutivo de ExxonMobil.

Woods anotó que "los mercados cambiarán", pero que su empresa está "bien posicionada para seguir suministrando la energía y los productos que el mundo necesita".

Por su parte, Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron, señaló que su empresa ha "logrado un sólido desempeño operativo y una ejecución disciplinada", al tiempo que sigue "invirtiendo para aumentar el suministro de energía".