Coca-Cola gana US$12.358 millones a agosto, 14% más interanual

La multinacional de refrescos Coca-Cola anunció un beneficio neto atribuido de US$12.358 millones en los nueve primeros meses de 2026, un 14 % más que en el mismo periodo del año anterior, en parte gracias a un aumento del 5 % del volumen global de ventas en el último trimestre.

En el tercer trimestre del año, que concluyó el 2 de octubre, el beneficio neto alcanzó los US$4.009 millones, un 8 % más interanual, según las cuentas divulgadas por la compañía estadounidense.

Los ingresos de la empresa también crecieron en comparación con el año pasado. Coca-Cola ingresó US$39.232 millones en los primeros nueve meses del año, lo que supone un 9 % más interanual, y US$13.380 millones solo en el tercer trimestre, un 7 % más interanual.

La multinacional proyecta un crecimiento de al menos el 11 % del beneficio por acción comparable, lo que supone un aumento respecto a la horquilla del 9 % y el 10 % que estimó en la presentación de los anteriores resultados.