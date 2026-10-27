Coca-Cola gana US$12.358 millones a agosto, 14% más interanual

Por Agencia EFE
La multinacional de refrescos Coca-Cola anunció un beneficio neto atribuido de US$12.358 millones en los nueve primeros meses de 2026, un 14 % más que en el mismo periodo del año anterior, en parte gracias a un aumento del 5 % del volumen global de ventas en el último trimestre.
En el tercer trimestre del año, que concluyó el 2 de octubre, el beneficio neto alcanzó los US$4.009 millones, un 8 % más interanual, según las cuentas divulgadas por la compañía estadounidense.
Los ingresos de la empresa también crecieron en comparación con el año pasado. Coca-Cola ingresó US$39.232 millones en los primeros nueve meses del año, lo que supone un 9 % más interanual, y US$13.380 millones solo en el tercer trimestre, un 7 % más interanual.
La multinacional proyecta un crecimiento de al menos el 11 % del beneficio por acción comparable, lo que supone un aumento respecto a la horquilla del 9 % y el 10 % que estimó en la presentación de los anteriores resultados.
"Nuestros resultados de este trimestre demuestran el impulso sostenido de nuestro sistema, lo que nos da confianza en nuestras previsiones actualizadas para todo el año", aseguró en un comunicado Henrique Braun, consejero delegado de la compañía, que tiene su sede en Atlanta.
Braun apuntó que están logrando "un crecimiento de calidad" gracias a mantenerse "cerca de los consumidores y actuar con agilidad".
Desde una perspectiva regional, el volumen de ventas aumentó un 5 % en Europa, Oriente Medio y África y un 6 % en América Latina y Asia Pacífico, pero se mantuvo estable en Norteamérica.
Antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Coca-Cola caían un 1,38 % pese a superar las previsiones de beneficios e ingresos, dado que el volumen de ventas se estancó en Norteamérica.