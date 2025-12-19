Fallece Diego Lerner: clave en la expansión de Disney en Latinoamérica

Por revistaeyn.com
The Walt Disney Company lamentó el fallecimiento de Diego Lerner, quien se desempeñó como directivo de la organización durante más de tres décadas y fue la pieza clave para que Disney ingresara a Latinoamérica.
Lerner inició su actividad en la empresa a principios de la década de 1990, periodo en el cual lideró la apertura de las primeras oficinas de Disney en territorio latinoamericano. Sus funciones incluyeron la consolidación de operaciones regionales y el desarrollo de estrategias de crecimiento orientadas a la producción de contenidos locales.
Durante su carrera de 35 años, ocupó cargos de gestión en las regiones de América Latina, Europa, Medio Oriente y África (EMEA).
Posteriormente a su gestión ejecutiva directa, Lerner fue designado Presidente Honorario de Disney.
El deceso se produjo semanas después de que el ejecutivo abandonara la presidencia de la compañía para América Latina por motivos de salud, posición que fue asumida por Martín Iraola.
Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, emitió un comunicado oficial expresando condolencias a la familia y reconociendo la trayectoria del ejecutivo dentro de la estructura corporativa.
Con información de Prensario.net