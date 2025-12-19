Fallece Diego Lerner: clave en la expansión de Disney en Latinoamérica

Por revistaeyn.com

The Walt Disney Company lamentó el fallecimiento de Diego Lerner, quien se desempeñó como directivo de la organización durante más de tres décadas y fue la pieza clave para que Disney ingresara a Latinoamérica.

Lerner inició su actividad en la empresa a principios de la década de 1990, periodo en el cual lideró la apertura de las primeras oficinas de Disney en territorio latinoamericano. Sus funciones incluyeron la consolidación de operaciones regionales y el desarrollo de estrategias de crecimiento orientadas a la producción de contenidos locales.