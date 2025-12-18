Costa Rica: Industria alimentaria vivió un 2025 "difícil y duro"

POR EFE

La industria alimentaria de Costa Rica calificó este miércoles el año 2025 como "difícil y duro" tras un modesto crecimiento del sector de 1,2 % en su producción y un 3,4 % en las exportaciones, y expresó su preocupación por la política arancelaria de Estados Unidos.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria indicó en un comunicado de prensa que las cifras que deja el cierre del año plantea que para lograr un resultado regular se requiere de un esfuerzo doble y extraordinario para mantener el nivel de contratación.

"La mayoría de los empresarios de la industria alimentaria describen 2025 como un año muy duro en ventas, con un mercado interno muy lento en ventas, especialmente durante el primer semestre de 2025. El segundo semestre ha mostrado una recuperación y se espera un repunte para la temporada de navidad y verano de 2026. Al igual que en años anteriores, se percibe un consumidor mucho más racional en sus decisiones de compra", cita el reporte.