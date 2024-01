Flavio Cotini y su paso por Centromérica: Lecciones de vida

Cotini es brasileño, graduado de Ciencias de la Computación en la Universidad de Campinas y MBA de la Universidad de São Paulo, pero no era un desconocido en la región, ya que su vida profesional lo trajo a vivir a El Salvador antes de asumir las riendas del titán del retail.

“Yo digo que tengo un poquito el corazón cuscatleco, un poquito chapín, un poquito tico y un poquito nica también”, reitera sobre el cariño que le tiene a la región donde vio oportunidades y desafíos.

Inició su carrera hace casi cuatro décadas, recuerda que lo hizo en un rubro no tan alejado del retail: el de consumer goods con Unilever, una carrera en la que figuró como vicepresidente financiero de la operación brasileña hasta asentarse como responsable de finanzas para toda la región.

Se unió a Walmart en 2014, como director financiero de la operación en Brasil y desde ahí escaló a la presidencia de dicho territorio.

“Trabajé casi 30 años en consumer goods y estoy desde hace 10 años en Walmart, pero me arrepiento de no haber entrado 20 años atrás porque realmente yo he trabajado en compañías que saben qué hacen muy bien... en otras saben qué hacen y cómo hacen (...) Me encanta porque yo siempre digo acá que sabemos qué hacemos, cómo hacemos y por qué hacemos”, sintetiza.

Añade que hacer negocios en Centroamérica es desafiante y que aunque no tiene el tamaño de economías como la de Brasil o México, tuvo la claridad de impulsar el objetivo de ser los mejores.