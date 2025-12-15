Moore Threads, alternativa china a Nvidia, se dispara un 650 % frente a su salida a bolsa

En su debut, el pasado viernes, las acciones de la tecnológica llegaron a multiplicar hasta por seis su valor. Esta salida a bolsa fue la segunda mayor del año en la China continental y también la segunda que más interés suscitó entre los inversores desde 2022.

Concretamente, durante la parte matinal de la sesión, los títulos de Moore Threads en la Bolsa de Shanghái se revalorizaron un 16,7 % y ya cotizaban a 857,7 yuanes (121,4 dólares, 103,8 euros) por unidad, más de siete veces (+650,5 %) por encima del precio que fijó para su venta de participaciones, en la que recaudó unos 1.100 millones de dólares.

Las acciones del fabricante chino de chips para inteligencia artificial (IA) Moore Threads, alternativa del gigante asiático para Nvidia, seguían disparándose más de un 17 % este jueves y ya acumulan un alza superior al 650 % frente al precio marcado para la salida a bolsa que protagonizó la semana pasada.

La compañía es una de las tecnológicas locales que se han beneficiado de la salida forzada de la estadounidense Nvidia del mercado chino a causa de las restricciones impuestas por Washington a la exportación de ciertos chips avanzados en el marco de la guerra comercial y tecnológica que libra desde hace años con Pekín.

Fundada por un ex de NvidiaMoore Threads fue fundada en 2020 precisamente por un antiguo directivo de Nvidia, Zhang Jianzhong, y operó inicialmente en el sector de las tarjetas gráficas antes de reorientarse hacia los aceleradores de IA, empleados en los modelos extensos de lenguaje en los que se basan las principales aplicaciones de esta tecnología.

Zhang trabajó nada menos que 14 años en la filial china de la hoy empresa más valiosa del mundo, y contó con varios ingenieros de alto rango dedicados a las tarjetas gráficas en Nvidia a la hora de fundar su nueva firma. Antes, había formado parte de las operaciones en el país asiático de gigantes tecnológicos estadounidenses como Hewlett-Packard o Dell.

Al igual que Nvidia, Moore Threads se centró inicialmente en las mencionadas tarjetas gráficas empleadas, por ejemplo, para ejecutar videojuegos en ordenadores personales, pero, ante el auge de la IA, también se reorientó hacia los chips diseñados para el adiestramiento de los modelos extensos de lenguaje en los que se basan las principales aplicaciones de esa tecnología.

En 2023, Estados Unidos la añadió a una lista negra de empresas a las que restringe el acceso a tecnologías clave, lo que se tradujo en despidos y en una reorganización interna que, no obstante, ha dado paso al presente optimismo entre los inversores, que apuestan por alternativas locales -por ejemplo, la firma de diseño de chips Cambricon- ante las prolongadas tensiones con Washington.

Según la prensa local, el frenesí por obtener acciones de Moore Threads refleja la postura del Gobierno chino, que situó la autosuficiencia tecnológica como prioridad en el próximo plan quinquenal, que regirá el rumbo de la segunda economía mundial hasta 2030.

Sin beneficios hasta 2027De hecho, la salida a bolsa tuvo entre sus respaldos iniciales a Liang Wenfeng, el fundador de DeepSeek, que compró más de 80.000 acciones a través de su fondo, el cual se convirtió en uno de los principales inversores institucionales en participar de la operación.

Sin embargo, Moore Threads no espera conseguir beneficios hasta 2027, y en el primer semestre, su facturación ascendió únicamente a 70 millones de yuanes (9,9 millones de dólares, 8,5 millones de euros), aunque esta cifra superó ya el total del último ejercicio.

El diario hongkonés South China Morning Post pone esos números en comparación precisamente con la mencionada Cambricon, que ingresó unos 2.900 millones de yuanes (411 millones de dólares, 351 millones de euros) y que espera obtener beneficios este mismo año.

Tras acaparar titulares con su salida a bolsa, la prensa local ya apunta a una conferencia que se celebrará en Pekín a finales de este mes y en la que Zhang presentará la nueva 'arquitectura' de Moore Threads para tarjetas gráficas y un plan de acción para competir con la popular plataforma CUDA de Nvidia, la cual permite a los programadores aprovechar la potencia de esos componentes para desarrollar aplicaciones.

Con la última 'arquitectura', denominada Pinghu, Moore Threads prestó apoyo al adiestramiento y la deducción de modelos de IA basados en billones de parámetros, como, por ejemplo, los de la mencionada DeepSeek.