ANÁLISIS: ¿Por qué Suramérica gira a la derecha? Economía, pobreza y el voto que castiga a los oficialismos

Las recientes elecciones en Chile y Bolivia, y antes en Argentina, confirman un cambio de clima político en Sudamérica. Más que un viraje ideológico, el avance de gobiernos de derecha y centro-derecha parece responder al desgaste de las gestiones de izquierda, al impacto de la pobreza y a la demanda social por orden, estabilidad y resultados concretos.

Por Norma Lezcano - revistaeyn.com Las últimas elecciones presidenciales en Suramérica evidencian un cambio claro en la orientación política de sus sociedades, con un mayor respaldo a gobiernos de centro-derecha y de derecha. El clima de época parece haber mutado y las propuestas asociadas al llamado Socialismo del Siglo XXI, que dominaron buena parte del escenario regional durante las últimas décadas, comienzan a perder centralidad. En este nuevo mapa político, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, aparece como una de las pocas excepciones a la tendencia general.

¿Qué explica este giro que atraviesa al Cono Sur? A continuación, cinco hipótesis que permiten comprender los fundamentos del cambio.

1. El “voto castigo” pesa más que la ideología

El denominador común de la dinámica política regional ya no parece ser la dicotomía clásica entre derecha e izquierda, sino el desgaste acumulado de los oficialismos y la fatiga social frente a políticas públicas percibidas como ineficaces. Cuando la vida cotidiana empeora —o cuando se instala la percepción de que empeora—, el electorado tiende a respaldar a quienes prometen orden, previsibilidad y resultados concretos, aun cuando ello implique un giro ideológico. En Chile, el triunfo presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano) se explica, en gran medida, por una campaña centrada en seguridad, control migratorio y ajuste del Estado, en un contexto donde el debate público estuvo dominado por el delito, la sensación de desorden y la pérdida de control institucional.

2. Seguridad y costo de vida: el combo que “derechiza” agendas

En distintos países sudamericanos, los espacios de derecha y centro-derecha han logrado capitalizar una demanda social tan básica como transversal: vivir más seguros y llegar a fin de mes. En Chile, diversos análisis previos a la elección ya señalaban que la inseguridad y el sistema previsional figuraban entre las principales preocupaciones ciudadanas, en un escenario de crecimiento económico moderado. En Bolivia, donde desde el 8 de noviembre gobierna el centrista Rodrigo Paz tras dos décadas de hegemonía de la izquierda, la agenda pública estuvo atravesada por la crisis económica: escasez de dólares, faltantes de combustible e inflación. Incluso el Fondo Monetario Internacional describió el contexto de asunción como “signado por presiones inflacionarias, altos costos de importación y tensiones por la falta de divisas”.

Cuando el “orden” se convierte en prioridad social, la derecha suele contar con una ventaja narrativa: la combinación de mano firme, eficiencia administrativa y control del gasto público.



3. La economía deja herencias que condicionan el voto

La pobreza funciona como un termómetro político clave, ya que condensa inflación, empleo, ingresos y expectativas de futuro. El caso argentino resulta ilustrativo. La llegada de Javier Milei al poder estuvo asociada a la expectativa de un giro drástico que evitara un escenario de hiperinflación y una proyección de pobreza cercana al 60% al final del ciclo kirchnerista. Según el Banco Mundial, en 2024 la tasa de pobreza por línea nacional se ubicó en 38,1%. Y ya para el primer semestre de 2025, el INDEC (organismo nacional que mide indicadores sociales) reportó un descenso al 31,6%, el nivel más bajo desde fines de 2018. En paralelo, la inflación, que había alcanzado un pico anual del 289% en abril de 2024, se redujo al 31% interanual en noviembre de 2025.El giro argentino a la derecha se apoyó tanto en el deterioro social heredado como en la aceptación del costo inicial del ajuste, bajo la premisa de evitar una crisis aún mayor. En Chile, en cambio, la derecha no construyó su victoria sobre la base de la pobreza masiva —que ronda el 6,5% según el Banco Mundial—, sino sobre el temor a un deterioro del orden social y la frustración frente a la incapacidad del Estado para responder a los nuevos desafíos.

4. Expectativas altas, resultados insuficientes

En varios países de Suramérica, los gobiernos de izquierda llegaron al poder con promesas ambiciosas de protección social, ampliación de derechos y redistribución del ingreso. Sin embargo, en contextos de bajo crecimiento, inflación persistente o crisis de seguridad, se consolidó la percepción de un desfasaje entre el discurso y los resultados. En este escenario, la palabra que ordena hoy la competencia política es “gestión”: eficacia, implementación y capacidad de ejecución.

5. ¿Ola ideológica o péndulo político?