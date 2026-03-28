Avianca agrega 30 frecuencias y refuerza la conectividad en Centroamérica

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La compañía confirmó la reactivación de la ruta directa estacional entre San Salvador y Madrid, así como la conversión de la ruta San Salvador–Orlando.

Por revistaeyn.com La aerolínea Avianca anunció un aumento significativo en su operación aérea para la temporada de verano de 2026, con la incorporación de 30 frecuencias semanales adicionales distribuidas en nueve rutas clave en Centroamérica y hacia destinos en Estados Unidos. El incremento de vuelos permitirá a los pasajeros contar con más opciones y flexibilidad, especialmente en rutas estratégicas que conectan a Centroamérica con el mercado norteamericano.

Además, la compañía confirmó la reactivación de la ruta directa estacional entre San Salvador y Madrid, así como la conversión de la ruta San Salvador–Orlando en una operación permanente, lo que refuerza el papel del país como un hub regional. Según la aerolínea, su operación en El Salvador atraviesa el momento más sólido de su historia, superando incluso los niveles previos a la pandemia. Durante 2025, Avianca transportó más de 3.8 millones de pasajeros desde y hacia el país, operó más de 30 mil vuelos y mantuvo activas 26 rutas, consolidando su liderazgo en la oferta de conectividad aérea.