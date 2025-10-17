Empresas & Management

Fundemas, ESCO de El Salvador y cooperación internacional impulsan Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025

La Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025 contará con ponentes nacionales e internacionales de alto nivel, así como con el respaldo de aliados estratégicos del sector empresarial, organismos de cooperación internacional, gremiales, entre otros. El evento se desarrollará del 21 al 23 de octubre.

Fundemas, junto con la ESCO de El Salvador y diversos organismos de cooperación internacional, realizó un lanzamiento especial de la Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025, con el objetivo de impulsar la adopción de prácticas empresariales responsables y fortalecer las alianzas que promueven el desarrollo sostenible en el país.

La Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025 se presenta como un espacio de articulación entre empresa, cooperación, academia y sociedad civil para convertir compromisos en proyectos con métricas de impacto.

El enfoque prioriza la competitividad sostenible, la inclusión social y la gestión climática, integrando la sostenibilidad en la estrategia de negocio y en las operaciones diarias.

Temas clave de la agenda

● Liderazgo y sostenibilidad ● Finanzas sostenibles ● Empleo e inclusión● Gestión del clima y la biodiversidad

Rol de la cooperación internacional

La participación de organismos de cooperación internacional es clave para escalar soluciones, aportar asistencia técnica, facilitar instrumentos financieros y promover el intercambio de buenas prácticas regionales. Su involucramiento fortalece el ecosistema salvadoreño de sostenibilidad y contribuye a la consolidación de proyectos con resultados medibles.

La Semana de la Sostenibilidad y RSE reúne cada año a más de 1,500 participantes entre líderes empresariales, representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, organismos no gubernamentales, cooperación internacional, universidades y sociedad civil.

Este espacio se ha consolidado como el principal punto de encuentro para dialogar, inspirar e intercambiar experiencias sobre sostenibilidad, innovación y responsabilidad social empresarial, generando alianzas que impulsan la competitividad y resiliencia del país.

Ejes temáticos de la edición 2025

La agenda de este año se desarrollará en torno a cuatro grandes jornadas temáticas que abordan los retos más urgentes para el sector empresarial:

● Martes 21 de octubre (jornada de la mañana): “Tendencias que transforman: Sostenibilidad en un mundo acelerado”

● Martes 21 de octubre (jornada de la tarde): “Trabajo para todos: Enlazando generaciones y capacidades”

● Miércoles 22 de octubre (jornada de la mañana): “Transformar con Finanzas: Banca, inclusión y sostenibilidad”

● Miércoles 22 de octubre (jornada de la tarde): “Inversión para la sostenibilidad: SinergiaLab”

● Jueves 23 de octubre (jornada de la mañana): “Innovación y Clima: Reto de los negocios en el siglo XXI”

