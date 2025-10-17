Fundemas, ESCO de El Salvador y cooperación internacional impulsan Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025

Por revistaeyn.com

Fundemas, junto con la ESCO de El Salvador y diversos organismos de cooperación internacional, realizó un lanzamiento especial de la Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025, con el objetivo de impulsar la adopción de prácticas empresariales responsables y fortalecer las alianzas que promueven el desarrollo sostenible en el país.

La Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025 se presenta como un espacio de articulación entre empresa, cooperación, academia y sociedad civil para convertir compromisos en proyectos con métricas de impacto.

El enfoque prioriza la competitividad sostenible, la inclusión social y la gestión climática, integrando la sostenibilidad en la estrategia de negocio y en las operaciones diarias.